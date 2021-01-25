В Минске пенсионеры вышли в поддержку политзаключенных 3 25.01.2021, 15:16

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В Беларуси — 170 день непрерывных протестов.

Сегодня днем пенсионеры Фрунзенского района Минска вышли в поддержку политзаключенных Беларуси. Об этом пишет телеграм-канал «Хартии-97».

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