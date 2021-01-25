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Видео погони медведя за лыжником в Румынии набирает популярность в Сети

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  • 25.01.2021, 15:38
  • 4,009
Видео погони медведя за лыжником в Румынии набирает популярность в Сети

Туристы на подъемнике пытались предупредить попавшего в беду.

Инцидент произошел на склоне в румынском Предяле. Сообщается, что находившихся в креслах на горнолыжном подъемнике туристы пытались предупредить попавшего в беду лыжника, сообщает unian.net.

– Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится! Не оглядывайся больше назад, – кричали люди.

К счастью, лыжник заезд-забег «выиграл», и медведь перестал его преследовать.

Представитель окружной инспекции Ион Захария отметил, что турист поступил правильно, когда в какой-то момент бросил свой рюкзак, и медведь занялся изучением этого объекта. Именно в это мгновение опасность была преодолена.

По словам работников туристического объекта, в течение дня в службу 112 поступило три звонка о присутствии хищника. В этих сигналах говорилось о том, что медведь появлялся на двух склонах.

Впоследствии власти Брашова выпустили два предупредительных сообщения.

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