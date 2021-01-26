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Капитан сборной Беларуси по баскетболу продает медаль, чтобы поддержать свободных спортсменов

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  • 26.01.2021, 13:07
Капитан сборной Беларуси по баскетболу продает медаль, чтобы поддержать свободных спортсменов
Екатерина Снытина

Екатерина Снытина заявила, что хочет поддержать белорусский народ.

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина выставила на аукцион бронзовую медаль чемпионата Европы по баскетболу, завоеванную в 2007 году, пишет «Трибуна».

«Выставила эту медаль на аукцион, чтобы поддержать белорусский народ. Репрессии против спортсменов не прекращаются. Мой народ запугивают, обманывают, унижают. Мне небезразлично будущее моей страны», – заявила Снытина.

Сделать ставку на лот можно здесь.

Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивно солидарности. Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

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