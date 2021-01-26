Капитан сборной Беларуси по баскетболу продает медаль, чтобы поддержать свободных спортсменов 4 26.01.2021, 13:07

Екатерина Снытина

Екатерина Снытина заявила, что хочет поддержать белорусский народ.

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина выставила на аукцион бронзовую медаль чемпионата Европы по баскетболу, завоеванную в 2007 году, пишет «Трибуна».

«Выставила эту медаль на аукцион, чтобы поддержать белорусский народ. Репрессии против спортсменов не прекращаются. Мой народ запугивают, обманывают, унижают. Мне небезразлично будущее моей страны», – заявила Снытина.

Сделать ставку на лот можно здесь.

Вырученные средства пойдут в Белорусский фонд спортивно солидарности. Задачей Белорусского фонда спортивной солидарности является поддержка спортсменов, пострадавших за свою гражданскую позицию, а также тех, кто готов открыто высказываться о событиях, происходящих в Беларуси. Речь не только о материальной составляющей, но и юридической, и психологической поддержке.

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