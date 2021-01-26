Между трубой и Навальным: ЕС готовит новые санкции против Кремля 1 26.01.2021, 13:24

Будет применяться пошаговая тактика.

Новых санкций Евросоюза против Кремля, связанных с недавним задержанием Алексея Навального сразу по возвращении в Россию и разгоном акций протеста его сторонников 23 января, пока не будет. Но они могут вскоре появиться, пишет svoboda.org.

Министры иностранных дел стран ЕС, собравшиеся 25 января на совещание в Брюсселе, предпочли, по их выражению, "пошаговую тактику" в отношении российских властей. Первым шагом должен стать визит в Москву в начале февраля шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля. В ходе визита он намерен выразить Владимиру Путину и Сергею Лаврову всю гамму неприятных чувств, которую вызвали в европейских верхах последние действия Кремля. 25 января Боррель заявил, что "массовые аресты в России, равно как и задержание господина Навального, – это то, что нас серьезно беспокоит".

В зависимости от реакции Москвы Брюссель намерен предпринять те или иные действия, вплоть до расширения санкций. Загвоздка, однако, в том, что такие шаги, согласно правилам ЕС, должны быть единогласно одобрены всеми 27 странами Союза. Но единства относительно того, насколько жестко следует вести себя по отношению к Кремлю, среди европейских стран сейчас – в очередной раз – нет.

Как обычно, когда речь идет о политике в отношении Москвы, европейский раскол проходит по линии "восток – запад". Страны Центральной и Восточной Европы, непосредственные соседи России, традиционно выступают за более жесткую линию в отношении Кремля. Президент Польши Анджей Дуда заявил в минувшее воскресенье в интервью британской газете Financial Times, что "есть только одно мирное средство давления на государство, нарушающее правовые принципы, – это санкции".

Пока в связи с отравлением Навального ЕС ввел санкции против шести граждан России (среди них – глава ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко) и института ГосНИИОХТ, который считается местом разработки боевого отравляющего вещества "Новичок" в советскую эпоху. Польша, а также страны Балтии, Румыния и, что стало неожиданностью, Италия выступают за возможное расширение этих санкций. Кроме того, по мнению Анджея Дуды, визит Жозепа Борреля в Москву будет бессмысленным, если его условием не станет освобождение Алексея Навального. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто отметил, что его страна настаивает на "надлежащем расследовании" российскими властями обстоятельств отравления Навального.

Новый министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (внук Витаутаса Ландсбергиса, первого лидера Литвы после восстановления независимости в начале 1990-х) заявил в Брюсселе, что "Европа должна абсолютно ясно дать понять [российским властям], что их действия неприемлемы". Ранее в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода литовский министр отметил, что неплохим жестом, призванным показать важность "дела Навального" для Европы, было бы требование посетить российского оппозиционера в тюрьме, которое мог бы выдвинуть Жозеп Боррель в ходе своего визита в Москву. Сам Боррель, выступая после совещания министров, сказал, что "был бы очень рад встретиться с господином Навальным и вообще установить тесные контакты с российским гражданским обществом".

Так называемая "старая" Европа во главе с Германией и Францией, напротив, держится более сдержанно. Хотя французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан назвал разгон демонстраций в России "нетерпимой выходкой" и дальнейшим свидетельством "сползания к авторитаризму", Берлин и Париж явно против чрезмерного обострения отношений с Москвой. Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас призвал к скорейшему освобождению всех задержанных в субботу в российских городах, но воздержался от более резких заявлений. В понедельник Маас был более конкретен: он заявил, что ЕС подождет судебного решения по делу Навального и будет действовать в зависимости от этого. Напомним, что суд должен состояться 2 февраля и решить, будет ли условный срок по делу "Ив Роше" заменен оппозиционеру на реальный.

Впрочем, другие немецкие политики высказывались в более критическом духе. Манфред Вебер, представитель входящей в правящую в ФРГ коалицию партии ХСС и лидер крупнейшей фракции в Европарламенте, в интервью информационному агентству RND отметил: "Хватит общих заявлений. Евросоюзу следует ударить путинскую систему по больному месту – а это деньги". Вебер предложил распространить "точечные" финансовые санкции на лиц из окружения Путина, причастных к преследованиям оппозиции и нарушениям прав человека. Ранее лидер оппозиционной Свободной демократической партии Кристиан Линднер призвал к мораторию на достройку газопровода "Северный поток – 2" из России в Германию по дну Балтийского моря. По его словам, "пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела как обычно". С аналогичным заявлением выступила и сопредседатель партии "Союз 90"/"Зеленые" Анналена Бербок.

Этот проект, считающийся одним из важнейших элементов российской газовой сети в Европе, часто называют одной из главных причин сдержанности, которую проявляет Берлин, когда речь заходит о политических "прегрешениях" Москвы. На днях в водах Дании возобновилось строительство "Северного потока – 2". Достройку ведет российская трубоукладочная баржа "Фортуна". Ранее США ввели санкции против этого трубоукладчика, который в декабре помог возобновить строительство газопровода в водах Германии. До этого работы не велись почти год – из-за угрозы санкций. Также США ввели ограничительные меры в отношении компании – владельца трубоукладчика "КВТ-Рус", компании "Рустанкер" и судов Sierra и "Максим Горький", участвующих в строительстве.

По мнению немецкого политолога Роланда Фройденштейна, директора политических программ Центра европейских исследований имени Вильфреда Мартенса (Брюссель), на ход строительства "Северного потока – 2" ситуация вокруг Алексея Навального вряд ли окажет серьезное влияние. "Это не означает, что невозможно введение новых индивидуальных санкций против лиц из окружения Путина, – говорит эксперт в интервью Радио Свобода. – Тем не менее канцлер Ангела Меркель и лидеры социал-демократов, имеющие решающее влияние на внешнеполитические решения правительства, привержены своей позиции: они либо отрицают политический характер "Северного потока", либо заявляют, что слишком поздно отказываться от этого проекта".

При этом Германию в наступившем году ждет смена главы кабинета: Ангела Меркель, которая уже 16-й год находится на посту канцлера, заявила об уходе из политики. Выборы состоятся осенью, и на днях партия Меркель, Христианско-демократический союз (ХДС), избрала нового лидера – опытного политика Армина Лашета, известного, однако, весьма примирительными заявлениями в адрес Москвы. Правда, Лашету совсем не гарантирована должность канцлера: в рамках правоцентристского блока ХДС/ХСС более популярен представляющий вторую из названных партий премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. "Ни Лашет, ни Зёдер не отличаются большой принципиальностью в том, что касается политики в отношении Кремля. Однако обоих отличает определенная гибкость и умение прислушиваться к мнению других, – отмечает Роланд Фройденштейн. – Так что дальнейший сценарий трудно предсказать с большой точностью. Но, судя по тому, как начался год, событий в отношениях Европы и России он принесет немало".

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