Акции солидарности с белорусами прошли в Санкт-Петербурге и Москве 26.01.2021, 22:02

Белорусы Санкт-Петербурга выходят уже 171 день, чтобы поддержать земляков.

«Нашу подругу, 66-летнюю Зою Короткину, задержали 23 января, когда она шла из магазина, и дали 14 суток. А у Зои онкология! Насколько мы возмущены данной ситуацией — нельзя передать словами! Мы хотим поддержать Зою, поэтому собрались в булочной, которая ей очень понравилась, когда она была в Петербурге!»

Диаспора из Москвы на регулярной акции у Посольства:

«Очередная новость с родной земли отодвинула отметку дна ещё ниже... Хотим сказать, что называть белорусов котиками дано не каждому. Шакалам в форме и приспешникам в мантии этого не понять — в их ограниченных мирах с одной рабской хромосомой на борту.

Знайте, земляки, ВЫ ЛЕПШЫЯ!» - говорят участники акции.

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