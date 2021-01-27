Как Минздрав делает красивую статистику по COVID-19 1 27.01.2021, 11:37

Меньше тестов — меньше заболевших.

Накануне по официальной весрии Минздрава в Беларуси впервые за три месяца якобы было выявлено меньше 900 заболевших коронавирусом, за день до этого их было больше 1200, а за два и вовсе около 2000.

На странную статистику и ее неправдоподобность сразу обратил внимание Tekegram-канал Белые халаты. Канал сравнил заболеваемость в Беларуси со странами с сопоставимым количеством населения - Чехией и Израилем. Там оказалась в разы больше. И это при жестком карантине и почти трети уже привитых граждан в Израиле.

В чем же дело? Оказалось, что ларчик просто открывался. В последние дни в Беларуси резко снизилось количество тестов на COVID-19.

Меньше тестов — меньше заболевших, констатирует факт Telegram-канал блогера Малишевского.

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