Сергей Азаркевич покинул «Прессбол» 27.01.2021, 12:48

Сергей Азаркевич

Журналист проработал в издании семь лет.

Журналист "Прессбола" Сергей Азаркевич попрощался с изданием, которому посвятил семь лет.

О своем решении он сообщил в Facebook.

"Долго не хотел писать прощальный пост, но надо. Сегодня вышел мой последний текст на "Прессбол".

Точнее, на сайте "Прессбола", а это нынче, как известно, большая разница. В газете таковой появился еще в декабре, в последнем номере, который делал Володя Пирог. В последнем настоящем номере настоящего "Прессбола". Все, что после — пинание еще не остывшего трупа в надежде, что "позатупливается" немного и снова оживет. Нет, оживет, конечно, но точно не сейчас и не так.

Долго не хотел прощаться, потому что, как у многих, наверное, еще была надежда (или скорее желание), чтоб пленка отмоталась назад, что-нибудь вдруг случилось, и мы откатились к прежней версии себя. Нет, это бывает, конечно, но точно не сейчас и не так.

Дальше ставить свою фамилию на эти бумажные страницы не представляю возможным.

В жизни бы не подумал, что уходить отсюда буду добровольно, но оставаться не могу.

Позади 7 лет с "ПБ". 2569 дней. 1030 газетных номеров. Полторы тысячи текстов. Тысячи страниц, миллионы знаков. Тысячи телефонных звонков. Тысячи намотанных по стране и за ее пределами километров. Сотни футбольных матчей (и даже, страшно представить, пара хоккейных). Десятки стадионов. Три главных редактора (Владимир Бережков, Сергей Кайко, Дмитрий Герчиков), каждому из которых огромное спасибо. Как и десяткам коллег — даже без "бывших".

Два офиса. Одна незабываемая альтернативная полоса с "Человеком года-2020". Одна газета. Один сайт. И ни капли сожаления об этом времени. Всем спасибо, друзья, скоро увидимся на стадионах", — написал Азаркевич на своей страничке в Facebook.

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