Российский пропагандист Соловьев предложил наградить ОМОНовца, ударившего женщину в живот 33 27.01.2021, 14:34

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Владимир Соловьев

Владелец итальянской виллы пробил очередное дно.

Российский пропагандист Владимир Соловьев заступился за петербургского ОМОНовца, который во время задержания на митинге ударил 54-летнюю Маргариту Юдину ногой в живот, и назвал произошедшее «хорошо подготовленной провокацией». Об этом он сказал в эфире шоу «Полный контакт», которое доступно на YouTube-канале «Соловьев Live», сообщают «Открытые медиа».

По словам телеведущего, на видео женщину не бьют, а «отталкивают ногой, упираясь в живот». «А за что вы хотите посадить [омоновца]? Ребята только что провели задержание человека, не случайно они его взяли. Она — участница несанкционированного и запрещенного митинга. Вам не кажется, что к ней самой много вопросов? Не видел, чтобы в Германии осудили женщину, которую били при задержании», — сказал телеведущий.

Соловьев призвал наградить всех сотрудников правоохранительных органов, включая этого омоновца из Петербурга. «Решить вопрос с повышением окладов правоохранительных органов за работу в таких условиях. Обеспечить их жильем. Не поддерживать воров и подонков. Не оказывать помощь разнообразным СМИ. Взять у «Газпром-медиа» деньги и направить их правоохранительным органам. Против парня закрыть расследование и открыть расследование той провокации против него», — добавил Соловьев.

Напомним, женщина после удара оказалась в реанимации.

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