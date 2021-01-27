США глобально меняет механизмы борьбы с отмыванием денег и коррупцией 4 27.01.2021, 17:46

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Штаты намерены собрать самую полную финансовую информацию в мире.

В декабре США приняли ряд законодательных изменений в сфере борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Их влияние распространится далеко за пределы Штатов, пишет «Зеркало недели. Украина».

Во-первых, теперь Соединенные Штаты могут требовать от банка другой страны, имеющего корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности.

Во-вторых, банки США должны пересмотреть свои подходы к оценке рисков сотрудничества с некоторыми клиентами, и регулярно готовить отчеты о подозрительной на их взгляд деятельности, в том числе и иностранных банков-контрагентов.

В-третьих, Казначейство США обязали создать новые стандарты для систем мониторинга трансакций и оценок рисков с использованием машинного обучения; расширить нормативы о каналах отмывания денег; учесть всевозможные варианты мошенничества с использованием криптовалют, антиквариата либо других ценностей, заменяющих деньги.

В-четвертых, в законодательстве ужесточили ответственность высокопоставленных иностранных политиков, членов их семей или близких соратников за сокрытие, фальсификацию либо искажение финансовой информации, касающейся их активов дороже миллиона долларов.

Основные цели всех этих начинаний: сбор и систематизация наиболее полной финансовой информации, создание системы оценки и прогнозирования рисков, максимально быстрый обмен данными между финансовым сектором и правоохранителями.

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