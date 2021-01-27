Турецкие ученые заявили о создании спрея, который убивает коронавирус за минуту

Турецкие ученые заявили о создании спрея, который убивает коронавирус за минуту3
- 27.01.2021, 21:26
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Идея средства появилась у ученых еще до начала пандемии.
Сотрудники кафедры микробиологии университета Улудаг заявили о том, что им удалось создать спрей, способный уничтожить новый коронавирус всего за минуту. Средство получило название Genoxyn, сообщает Daily sabah (перевод - zn.ua).
Отмечается, что ученые проверили антимикробное и противовирусное действие спрея. Оказалось, что он эффективно останавливает размножение вирусов и бактерий.
Ученые признаются, что идея создания такого препарата появилась у них еще до пандемии. Когда же новый коронавирус начал быстро распространяться по миру, они задумались о создании спрея, который бы помог сдержать его.
«Наши исследования показали, что спрей убил коронавирус во рту и тканях носа. Смерть вируса за короткое время означает предотвращение его проникновения в клетки и уменьшение количества вирусов в организме. Если созданное средство сможет предотвратить заражение, оно станет для нас хорошей защитой», - заявил один из исследователей Ахмет Юмит Сабанджи.
Ученые также подчеркивают, что созданное ими средство не вредит эпителиальным клеткам слизистой оболочки, а даже наоборот, может их восстановить.