закрыть
27 января 2021, среда, 23:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Турецкие ученые заявили о создании спрея, который убивает коронавирус за минуту

3
  • 27.01.2021, 21:26
  • 2,634
Турецкие ученые заявили о создании спрея, который убивает коронавирус за минуту
Фото: REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Идея средства появилась у ученых еще до начала пандемии.

Сотрудники кафедры микробиологии университета Улудаг заявили о том, что им удалось создать спрей, способный уничтожить новый коронавирус всего за минуту. Средство получило название Genoxyn, сообщает Daily sabah (перевод - zn.ua).

Отмечается, что ученые проверили антимикробное и противовирусное действие спрея. Оказалось, что он эффективно останавливает размножение вирусов и бактерий.

Ученые признаются, что идея создания такого препарата появилась у них еще до пандемии. Когда же новый коронавирус начал быстро распространяться по миру, они задумались о создании спрея, который бы помог сдержать его.

«Наши исследования показали, что спрей убил коронавирус во рту и тканях носа. Смерть вируса за короткое время означает предотвращение его проникновения в клетки и уменьшение количества вирусов в организме. Если созданное средство сможет предотвратить заражение, оно станет для нас хорошей защитой», - заявил один из исследователей Ахмет Юмит Сабанджи.

Ученые также подчеркивают, что созданное ими средство не вредит эпителиальным клеткам слизистой оболочки, а даже наоборот, может их восстановить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік
Я нарадзіўся, бо маю маці ўратаваў беларускі настаўнік Барыс Хамайда
Уйти в прорыв и там остаться
Уйти в прорыв и там остаться Владимир Халип
История повторяется?
История повторяется? Леонид Невзлин
Нация победителей
Нация победителей Ирина Халип