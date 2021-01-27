Атлантический совет представил рекомендации для Байдена по стратегии отношений с Беларусью 2 27.01.2021, 23:14

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фото: angela weiss/afp

У нового президента США есть «историческая возможность объединить Европу и переломить диктатуру в Беларуси».

По информации БелаПАН, об этом говорится в докладе «Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации», опубликованном на сайте Атлантического совета. Авторами доклада значатся Андрес Ослунд (шведско-американский журналист и дипломат), Мелинда Хэринг (заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета), Джон Хербст (бывший посол США в Узбекистане и Украине) и Александр Вершбоу (бывший посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО).

«В 2020 году белорусы неожиданно поставили под сомнение легитимность Александра Лукашенко на августовских президентских выборах в стране, — говорится в документе. — Лукашенко нагло сфальсифицировал результаты, заявив, что набрал 80% голосов, но ни США, ни Евросоюз не признают его победу. Сформировалось многомесячное протестное движение, требующее новых выборов под наблюдением международного сообщества».

По мнению авторов доклада, в последние годы «не было лучшего шанса для руководства США способствовать устойчивым позитивным изменениям в Европе, чем кризис в Беларуси», но обеспечить демократические перемены в стране непросто, учитывая внутреннее сопротивление и решимость Москвы предотвратить новую «цветную революцию».

В докладе содержится ряд рекомендаций для Байдена, чтобы «способствовать росту демократического движения в Беларуси, усилить нынешнего лидера оппозиции и ослабить поддержку Лукашенко».

Байдену рекомендуют встретиться с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской в течение первых 100 дней нахождения на посту президента США.

По мнению экспертов, Байден должен назначить высокопоставленного чиновника для координации с ЕС, Великобританией и Канадой совместных действий по санкциям в отношении Беларуси, а также подписать указ о санкциях против сотен белорусских чиновников, нарушающих права человека, чтобы это служило сдерживающим фактором дальнейшей эскалации репрессий. Эксперты Атлантического совета готовы представить такой список для рассмотрения.

«Соединенные Штаты должны называть Лукашенко бывшим президентом Беларуси. Посол США в Беларуси Джули Фишер должна занять свой пост в Минске и посетить Вильнюс по мере необходимости, но не вручать Лукашенко свои верительные грамоты, — говорится в докладе. — США должны ввести санкции против компаний, которые занимаются частными финансами Лукашенко. США должны угрожать санкциями российским компаниям и бизнесменам в случае, если они захватят белорусские компании или поддержат режим Лукашенко финансово или политически. США также должны ввести санкции против российских СМИ и журналистов, участвующих в пропагандистских кампаниях против белорусского протестного движения».

В докладе говорится, что конгресс США должен дать «конкретные указания Госдепартаменту, чтобы он ежегодно тратил не менее 200 млн долларов на поддержку гражданского общества и средств массовой информации в Беларуси». Конгрессу рекомендовано удвоить бюджет белорусской службы «Радыё Свабода».

«Госсекретарь должен назначить высокопоставленного чиновника, который будет контролировать всю помощь Беларуси и ежеквартально отчитываться о ней перед конгрессом, — предлагают эксперты. — Соединенные Штаты (вместе с ЕС) должны направлять гуманитарную помощь оппозиции по каналам, которые фактически доходят до них в Беларуси. Госсекретарь должен содействовать безусловному освобождению и амнистии всех политических заключенных, призывать к прекращению насилия, настаивать на инклюзивном национальном диалоге для разрешения политического кризиса в Беларуси и проведении в последующем свободных и справедливых выборов».

В докладе также отмечается, что США должны использовать свое влияние в международных организациях, таких как ОБСЕ и ООН, для обеспечения их активного участия в разрешении белорусского кризиса путем посредничества в диалоге, создания дополнительного давления на режим, сбора доказательств преступлений, чтобы в конечном итоге привлечь виновных к ответственности.

Эксперты подготовили ряд рекомендаций для управления «реакцией России на события в Беларуси с целью предотвращения кремлевских репрессий». «Администрация Байдена должна в частном порядке предостеречь [белорусскую] оппозицию от любых сигналов, свидетельствующих о ее заинтересованности во вступлении в ЕС или НАТО, и публично объяснить свою позицию в Беларуси только как поддерживающую право народа Беларуси выбирать своего собственного лидера и будущее, — говорится в докладе. — Наряду с ЕС администрация Байдена должна поддерживать регулярный дипломатический диалог с Москвой, подчеркивая, что продолжающееся протестное движение касается только внутренней политики Беларуси, а не геополитики. Первоначальными целями являются немедленное прекращение репрессий, освобождение заключенных и начало подлинного, инклюзивного политического диалога, который может заложить основу для новых выборов под международным наблюдением».

Кроме того, администрация Байдена «должна провести четкую границу в отношении условных санкций: Москва должна четко понимать, что ей грозят дополнительные санкции, если она направит в Беларусь силы безопасности (открыто или скрыто, включая военную или кадровую поддержку) для поддержки Лукашенко или разгона белорусских протестующих».

«Эти три рекомендации по управлению реакцией Кремля представляют собой пакет и должны выполняться вместе, — отмечают эксперты. — Было бы катастрофой примириться с Кремлем, отговаривая Беларусь от обращения в ЕС, не устанавливая при этом четких границ против возможного вмешательства Москвы в Беларусь».

Атлантический совет — американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО для поощрения сотрудничества между США и Западной Европой.

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