Белорусская художница проводит «партизанские» акции по всему Минску 2 28.01.2021, 15:59

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Ее работы появляются в самых неожиданных для режима местах.

В разных уголках Минска, в том числе возле "кузниц кадров режима" проходит выставка плакатов дизайнера и художницы Натальи Жуковой, знаменитой "девушки с синими волосами".

Ее работа посвящена людям, попавшим под руку "защитникам режима", многие из них просто шли купить лампочку или арбуз, а были вынуждены ознакомиться с политической обстановкой в стране, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Я сидела свои сутки за то, что подарила цветы бабушке, моя сокамерница кормила студентов булочками. Леди за стеной вышла купить новые сапоги. Ты все еще думаешь, что это тебя не коснется? У меня для тебя плохие новости...."

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