В США медики с вакциной застряли в снегу и делали прививки водителям 28.01.2021, 20:29

Медики ходили между машинами и спрашивали водителей, хотят ли они сделать прививки.

Медицинские работники в американском штате Орегон застряли с партией вакцин от коронавируса и решили предлагать ее другим водителям, опасаясь, что препарат придет в негодность.

Об этом пишет The New York Times.

Медицинские работники направлялись к месту вакцинации, когда попали в метель. Вакцины должны были быть доставлены на расстояние примерно 50 километров, поездка обычно занимает 45 минут.

Но медики простояли в заторе несколько часов, и поскольку дорогу впереди них блокировал трактор, они думали, что пройдет еще много времени, прежде чем они смогут продолжить движение.

Поэтому они ходили между машинами, которые также застряли в снегу, и спрашивали водителей, хотят ли они сделать прививки.

"Один из них был так счастлив, что тут же снял рубашку", - сказал изданию директор службы здравоохранения.

Большинство водителей смеялись и вежливо отказались, даже после того, как директор сказал, что профессионалы готовы помочь с вакцинацией.

"Конечно, это тоже был странный разговор. Представьте, что вы застряли в метели, и незнакомец спрашивает, не хотите ли вы сделать укол в руку", - рассказал он.

Тем не менее были использованы все дозы вакцины, которые были у медиков.

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