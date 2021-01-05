Врачи назвали редкий симптом коронавируса 5.01.2021, 9:41

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Исследования провели в Египте и США.

Эксперты установили, что о заражении коронавирусом может говорить постоянная икота. До этого она не значилась в числе основных симптомов COVID-19.

Как сообщает газета (Daily Express) (перевод — mk.ru), египетские врачи провели исследование, которое выявило пациента с коронавирусом. Инфекция у него проявлялась только через икоту. 64-летний мужчина обратился в больницу только спустя трое суток. Выяснилось, что он заражен COVID-19. Кроме того, у него был низкий уровень лейкоцитов.

В США также зафиксирован аналогичный случай. 62-летний пациент обратился к медикам спустя четверо суток после начала икоты.

Между тем британские врачи рекомендуют обращаться за медпомощью в случае, если икота не проходит более двух суток, или возникает очень часто. В других случаях икота появляется при стрессе или неправильном питании.

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