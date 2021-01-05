NASA опубликовало лучшие кадры Земли 2020 года 5.01.2021, 22:05

1,348

Фото: nasa / Instagram

На МКС ежегодно делают тысячи фотографий Земли.

Космический центр NASA имени Линдона Джонсона опубликовал 20 лучших фотографий планеты Земля, сделанных астронавтами, которые работают на Международной космической станции. Видео с подборкой кадров было опубликовано в YouTube.

"Мужчины и женщины, которые живут и работают на Международной космической станции, делают тысячи фотографий своей родной планеты ежегодно. Мы попросили людей из отдела изучения Земли в космическом центре Джонсона NASA предоставить ряд лучших фотографий нашей планеты, сделанных в течение 2020 года", − говорится в описании к ролику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».