Названы черты характера, которые помогают легче пережить пандемию COVID-19 2 6.01.2021, 10:17

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Исследователи опросили более 400 человек в возрасте от 18 до 78 лет.

Американские ученые провели исследование влияния характера человека на то, как он справляется с пандемией COVID-19. Оказалось, что меньше всего психологических проблем имеют люди с «темными» чертами личности, пишет kp.by со ссылкой на американский научный журнал Personal and Inpidual Differences.

Более того, люди с такими чертами даже получают удовольствие от новостей, когда ситуация с ковидом в мире становится все более напряженной.

Исследователи опросили более 400 человек в возрасте от 18 до 78 лет, у которых нет проблем с психикой.

Исследовались именно черты характера, но не патология.

Вторая сторона медали: несмотря на то, что люди с «темными» чертами личности меньше переживают по поводу эпидемической ситуации, на самого человека эти «темные» черты могут повлиять отрицательно. Так, те, кто имеет нарциссические черты, реже соблюдают профилактические меры, в том числе небрежно выполняют гигиенические процедуры.

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