Появилось видео момента резонансного ДТП на Комаровке, где внедорожник упал в подземный переход 8.01.2021, 19:42

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Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Чудом обошлось без жертв.

8 января около 16:30 на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева случилось ДТП. Белый Infiniti QX оказался в подземном переходе. Автомобиль, судя по всему, пробил перила. Как он там оказался, пока непонятно. У машины выстрелили подушки безопасности. Интересно, что номеров у машины нет - либо их сняли сразу после аварии. В ГАИ сообщили, что 42-летний водитель при совершении левого поворота на Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. После осмотра медиков водитель отпущен. Пострадавших нет.

Видео с моментом ДТП, который попал в объектив видеорегистратора, прислал в редакцию портала Onliner.by один из читателей. Видно, что скорость у внедорожника достаточно большая, и кажется, что поворачивать он начал не сразу. Водитель также пояснил, что у него стоит зимняя шипованная резина.

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