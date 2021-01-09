Белорусам придется платить транспортный налог за чужое авто? 12 9.01.2021, 17:30

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Те, кто продавал машины без снятия с учета, столкнулись с проблемой.

Пинчанин продал автомобиль без снятия с учёта. Поиски нынешнего владельца напоминают детективную историю, пишет сайт media-polesye.by.

— В 2009 году я продал своему знакомому машину без регистрации, то есть без снятия с учёта. Продавал срочно, поскольку уезжал в Польшу. Когда я вернулся в Беларусь, хотел оформить продажу как положено. Узнал, что моего знакомого посадили.

Судьбой своего бывшего авто Александр заинтересовался в конце 2020 года, когда стало известно, что вводится транспортный налог.

— Я поехал в МРЭО. Там мне ничем не помогли в поиске машины, сказали «ищите своими силами». По своим каналам мне всё-таки удалось найти владельца. К счастью, он жил недалеко от Пинска, в деревне Валище. Я связался с этим человеком. Оказалось, что он эту машину уже продал. Находится она в другой деревне Пинского района. Никаких контактов нового владельца у меня не было. Пришлось ехать в эту деревню и опрашивать местных. Может быть, кто-нибудь видел это авто. Я показывал фотографию машины. И один человек её опознал. Он мне подсказал, где живёт мужчина, который на ней ездил.

На этом поиски Александра не завершились. Выяснилось, что машина была продана жителю Минского района. Прежний хозяин сообщил название деревни и фамилию нового владельца. Пинчанин позвонил в местный сельсовет. Там никакой информации не сообщили. На этом ниточка обрывается.

— Если придёт извещение об уплате налога на авто, буду обращаться в налоговую. Объясню всю ситуацию. Если что, буду обращаться за помощью к знакомому юристу.

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