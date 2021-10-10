Ксения Собчак попала в аварию в Сочи: погибли два человека 10.10.2021, 14:18

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ДТП произошло между Адлером и Красной Поляной.

Автомобиль с российской телеведущей Ксенией Собчак попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Водитель Mercedez, в котором в качестве пассажира ехала Собчак, подтвердил это телеканалу РЕН ТВ.

Авария произошла вечером 9 октября. Mercedez, в котором находилась Ксения Собчак, столкнулся в лоб с автомобилем Volkswagen. Телеведущая не пострадала, после ДТП она уехала на другой машине в аэропорт.

Во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй умер в больнице, третий находится в тяжелом состоянии, рассказал собеседник «Интерфакса».

На сайте прокуратуры Краснодарского края сообщается, что по факту аварии на трассе «Адлер — Альпика Сервис» возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека (часть 3 статьи 264 УК). Ведомство сообщило об одном погибшем и двух госпитализированных.

Представитель Собчак не комментировал произошедшее.

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