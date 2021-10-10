Президента Чехии срочно госпитализировали
- 10.10.2021, 15:42
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Кортеж повез Земана в Центральный военный госпиталь Праги.
Президента Чехии Милоша Земана срочно госпитализировали около полудня 10 октября, сразу после его встречи с действующим премьером Андреем Бабишем по поводу результатов парламентских выборов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDNES.
Кортеж со "скорой" и машин охраны повез Земана в Центральный военный госпиталь Праги фактически сразу после его встречи с Бабишем, что началась около 11 утра.
Пресс-секретарь больницы подтвердила чешским СМИ, что президента действительно госпитализировали к ним и что после обеда планируется брифинг лечащего врача по поводу его состояния здоровья.
Представитель президента Иржи Овчачек еще не давал никаких комментариев.
Земан давно страдает невропатией нижних конечностей, из-за чего ему трудно передвигаться, и в этом году на всех мероприятиях был в инвалидной коляске. Кроме того, он имеет проблемы со слухом и низкое давление.
Здоровье Милоша Земана в последние недели еще больше ухудшилось. В конце сентября президент больше недели находился в больнице.