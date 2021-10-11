В Оксфордский словарь добавили 26 корейских слов 11.10.2021, 10:44

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Увлечение южнокорейской попкультурой посодействовало пополнению английского языка.

а волне интереса к попкультуре Южной Кореи составители Оксфордского словаря добавили в официальный английский язык 26 слов корейского происхождения. Среди них - ссылки на попкультуру, корейские блюда и, конечно, связь с K-pop, сообщается на сайте Оксфордского словаря (перевод – korrespondent.net).

Отмечается, что именно успех K-pop и K-драм (корейские драматические сериалы) способствовали росту международного интереса к попкультуре Южной Кореи.

Сейчас это явление настолько распространено, что имеет не одно, а два названия, которые вошли в OED: Hallyu и Korean wave. Эти два слова тождественны, поскольку «халлю» в переводе и означает «корейская волна» - это понятие охватывает все, что может предложить современная попкультура и индустрия развлечений Южной Кореи: музыку, сериалы, фильмы, шоу и тому подобное.

Вместе с тем популярной стала и корейская кухня. Поэтому в словарь вошли названия самых популярных блюд: банчан, бульгоги, кимбап и др.

Также в словарь вошли и неологизмы, которые стали популярными в Корее. Например, корейцы любят есть жареную курицу, которую называют «чикен» с корейским пивом «мекджу». Этот кулинарный дуэт образовал новое слово -«чи-мэк», то есть курица с пивом.

Среди прочего, в Оксфордский словарь попали:

«ханбок» – традиционная корейская одежда;

«егьо» – слово, означающее «милый» (похоже на японское «каваи»);

«мукбанг» – формат видеоблога, где человек ест большое количество пищи и разговаривает с аудиторией;

«файтинг» – слово, использующие для поддержки, пожелания успеха в деле;

«скиншип» – прикосновение или другой физический контакт как средство выражения привязанности.

Составители Оксфордского словаря утверждают, что принятие и развитие этих корейских слов на английском языке показывают, что лексические инновации больше не ограничиваются традиционными центрами английского языка в Британии и США.

Напомним, в мае новый трек популярной южнокорейской кей-поп группы BTS установил несколько рекордов Гиннеса. За первые сутки появления клипа на YouTub он набрал 108 миллонов просмотров.

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