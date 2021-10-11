В Израиле раскопали 1500-летнюю винодельню 11.10.2021, 21:33

Она была крупнейшей в мире.

В Израиле обнаружен винодельческий комплекс возрастом 1500 лет, который в то время считался крупнейшим в мире, сообщает BBC (перевод — liga.net).

Комплекс византийской эпохи расположен в Явне, к югу от Тель-Авива. По оценкам археологов, винодельня производила два миллиона литров напитка в год.

После сложного производственного процесса вино поставлялось по Средиземному морю в Европу, Северную Африку и Малую Азию. Оно было известно как вино из Газы и Ашкелона, по названиям портов, через которые оно экспортировалось.

Археологи сказали, что были удивлены размерами винодельни. На участке размером в квадратный километр расположены пять винных прессов, склады для выдержки и розлива вина, а также печи для обжига кувшинов, используемых для его хранения.

Планируется, что после завершения консервационных работ комплекс станет достопримечательностью.

Ученые говорят, что в то время вино было для многих основным продуктом питания.

"Это был основной продукт питания, и это был безопасный напиток, потому что вода часто была загрязнена", – сказал Джон Селигман, один из руководителей раскопок.

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