Пес из Стамбула, который сам ездит на городском транспорте, стал звездой Сети 2 12.10.2021, 11:42

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Собака проезжает ежедневно около 29 остановок, преодолевая расстояние от 27 до 30 километров.

Увидеть в общественном транспорте собаку — не такая уж редкость, но обычно имеются в виду домашние любимцы, которые едут под присмотром хозяев, пишет 120.su.

Пёс по кличке Боджи — совершенно другое дело. Этот бездомный четвероногий житель Стамбула (Турция) разъезжает по городу на метро, автобусах и трамваях совершенно самостоятельно.

Кончилось тем, что Боджи стал и знаменитостью, и достопримечательностью. Многие люди фотографируют пса и выкладывают снимки в соцсети, обсуждая, где путешественника видели в очередной раз.

Людей трогает вежливость и деликатность Боджи. Заходя в автобус или вагон метро, он никогда не лезет первым и всех пропускает. И уж конечно животное никогда не займёт сиденье, если увидит, что на него имеются другие претенденты.

Представители столичного муниципалитета в какой-то момент решили провести эксперимент и прикрепили к Боджи трекер, чтобы проследить за его перемещениями. Выяснилось, что пёс проезжает ежедневно около 29 остановок, тем самым преодолевая расстояние от 27 до 30 километров. Видимо, важные собачьи дела обязывают к тому, чтобы так много ездить.

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