Реальные масштабы ковид-катастрофы в Беларуси: в день может умирать до 1100 человек 5 12.10.2021, 12:01

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фото: ТАСС

Беларусь входит в топ-10 стран мира по смертности.

Продолжим про COVID-19. Хроники катастрофы. Под взрослых ковидных отдают даже детские отделения в самых разных больницах страны, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

«Минская областная детская клиническая больница, первый этаж ЛОР - в пятницу всех выписали. Отделение перевели под ковид. Лечить будут врачи этого же отделения».

«В детской инфекционной больнице на этой неделе открыли два отделения под ковид для взрослых. Медиков не хватает. Переброшены врачи и сестры из 2-й детской больницы Минска».

«В Могилеве больница №1 полностью перепрофилирована под ковид. С 9 октября реанимация и все хирургические отделения Могилевского онкодиспансера полностью (!) отданы под ковид. Работают только химиотерапия на базе хосписа , сам хоспис и отделение лучевой терапии».

Дождаться реальных цифр по смертности от хунты, кажется, уже не судьба. Она решила позориться до конца. Поэтому обратим внимание на ресурсы, которые позволяют сделать оценку реального положения вещей на основании имеющихся данных.

Вашингтонский университет создал сайт, на котором собраны реальные данные и прогнозы о том, как будет развиваться пандемия в разных странах и мире в целом. Разработана методика, которая позволяет из неполных данных и данных из стран в которых недостаточно возможностей для тестирования понять, какие реальные числа избыточной смертности.

Беларусь входит в топ-10 стран мира по смертности. Но сначала о том, почему эта методики – это не цифры из головы. «Настоящее время» при помощи «Кибер-партизан» по паспортной базе насчитали, что избыточная смертность с марта-2020 по март-2021 составила более 32 тысяч человек. В анализе на сайте – 33 555 человек. Всего избыточная смертность за время пандемии оценивается в 68 887 человек. То есть, по этим данным, умирал 1 из 135 беларусов.

Прогнозные цифры еще печальнее. В базовом сценарии (текущий уровень вакцинации и использования масочного режима) за ближайшие три месяца избыточная смертность увеличится на 40 тысяч. В негативном сценарии (а все идет к тому, что система здравоохранения перестанет справляться с потоком заболевших) – оценка и вовсе достигает 60 тысяч избыточных смертей.

Если на пальцах, то от означает, что к середине декабря, когда наступит пик заболеваемости, избыточная смертность может колебаться от 600 до 1100 человек в сутки. Задумайтесь: тысяча белорусов в день.

То, что мы видим сейчас - это только начало трагедии. Пожалуйста, берегите себя и своих родственников. Прививайтесь (Польша/Литва/Грузия/Турция к вашим услугам), носите маски. По возможности работайте удаленно. Начать забастовку, чтобы сберечь свою жизнь – это тоже вариант. Нет ничего главнее вашей собственной жизни. И кроме вас, никто про нее не позаботится.

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