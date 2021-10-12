«Эпидемия COVID-19 в Беларуси сейчас — это Бергамо весны 2020-го, идеальный шторм» 5 12.10.2021, 14:05

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фото: TUT.By

Сошлись воедино несколько рукотворных факторов.

Медик поделилась мыслями о происходящем в Беларуси:

— Эпидемия ковид-19 в Беларуси осенью 2021 — это Италия весны 2020. Бергамо. Идеальный шторм.

Сошлись воедино несколько факторов, и, замечу, все они рукотворные.

1. Отрицание очевидного, ковид- диссидентство, которое включало отсутствие подготовки, неумение делать выводы, ПОЛНОЕ неумение прогнозировать. Чиновники от МЗ и Минобра до сих пор боятся предложить локдаун и дистанционное обучение для школьников и студентов, боясь изменить "победоносному" курсу, взятому в марте 20 года. Дети ходят в школу, приносят инфекцию домой, заражают родителей, бабушек и дедушек, те умирают, инфекция продолжает циркулировать.

2. Полный провал прививочной кампании. Сейчас очевидна нелепая попытка догнать уходящий поезд. Но мы прекрасно понимаем, что в период нарастания эпидемии это уже не так эффективно, как было бы летом.

3. Увольнение медиков! "Уходите, уезжайте и не возвращайтесь!" Ну штош, ушли одни из лучших. А теперь система здравоохрания захлебывается. А ведь мы еще не вышли на плато...

Простите, вы именно ЭТО называете правильным курсом?»

Минздрав, не хотите ответить коллеге, медику? Она поставила перед вами вопрос, ответ на который хочет знать 97% белорусов.

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