«Когда останавливались предприятия, режим дрожал»: стачком «Беларуськалия» обратился к рабочим 4 13.10.2021, 8:36

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Забастовка — это двойная победа для нас всех.

Стачком ОАО «Беларуськалий» обратился к белорусским рабочим.

Видео обращения опубликовал youtube-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР):

— Рабочие Беларуси, обращаюсь к вам.

Все мы ежедневно наблюдаем за тем, как с каждым постановлением система трескается по швам. Она сама уже не может с собой совладать. Близок момент, когда она сама захлебнется в собственных ошибках.

Пускай приспешники режима рассказывают сказки что санкции не работают, что все у них хорошо. Мы-то с вами знаем реальное положение дел. И только нам под силу это изменить.

В прошлом году, когда останавливались предприятия, режим дрожал. Они были в панике! Сегодня у нас появилась дополнительная причина остаться дома: пандемия коронавируса. Когда в мире уже с трудом действуют вакцины, мы только начинаем вводить масочный режим. Все это можно объяснить только одним — страхом реальности.

А реальность такова: только мы сами можем позаботиться о своем здоровье. Только мы можем решить что будет с нашими предприятиями.

Забастовка сегодня — это двойная победа для нас всех. Мы не только спасем себя, но и страну, свои предприятия.

Все в наших руках. Каждый из вас герой, каждый это будущее Беларуси! Светлое, чистое.

Настало время объединяться с единомышленниками. Доводить информацию до тех, кто в танке. Открыть глаза бабушкам и дедушкам, которые до сих смотрят телевизор.

Самый безопасный способ для нас — это остаться дома. Всем вместе! Взрослым и детям, рабочим, медикам, учителям и гос служащим.

Вместе победим.

Стачке быть!

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