«У меня отложена шестизначная сумма в долларах»: история экономного минчанина 17 13.10.2021, 10:53

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Работая программистом, белорус покупает все только на скидках и акциях.

Александру 50 лет, последние 10 лет он работает из дома программистом за среднестатистическую тысячу рублей. Предвосхищая вопрос, говорит: да, можно найти работу и поприбыльнее, но ему и так на все хватает с лихвой. По словам мужчины, это оптимальный вариант по уровню дохода и энергозатрат и менять его он не планирует. При этом, имея на счету больше 100 тысяч долларов, он покупает все только на скидках и акциях, пишет onliner.by.

«Могу и икры купить, если хочется. Но если на акции ее нет — значит, не судьба»

Александр живет один в собственной квартире и охотится за акционными товарами не от безысходности, а для «спорта и развлечения».

— Вопрос совсем не в деньгах. Из-за того, что я работаю из дома, многих стандартных расходов у меня нет. На проезд не надо тратиться, на обеды тоже не хожу — готовлю в выходные на всю неделю, чтобы потом голова об этом не болела. Так как я выхожу из дома 1—2 раза в неделю, то и одежда для меня не сильно важна, поэтому редко что-то покупаю. Зимнюю одежду я беру обычно в феврале, а летнюю — осенью, когда сезон закончился и все на акциях дешевле. Мне нравится раз в неделю делать кружок по магазинам. Заодно и физкультура, ведь пока с сумками все обойдешь, так 10 километров и набегает.

Во-вторых, экономить — не значит отказывать себе во всем. Захотелось икры заморской баклажанной или стейка из мраморной говядины — пожалуйста. Только купить деликатесы тоже хочется со скидкой.

— Единственное, на что я не жалею денег, это компьютер. Он у меня навороченный, потому что это инструмент для работы. А на всем остальном можно и сэкономить. Захотелось красной икры — пойду и куплю, почему нет? Но посмотрю, где она на акции. Если на акции нет — значит, не судьба, перехочется. Без скидок я разве что хлеб покупаю сейчас. Продуктами впрок особо не закупаюсь, потому что смысла в этом нет — по цене розница и мелкий опт почти не отличаются. Вижу, что макароны заканчиваются, и беру их на скидке. Или какой-то товар, который редко на скидках бывает, распродается — тогда обязательно куплю.

У меня есть планка максимальной стоимости продукта, поэтому поиск более низкой цены стал своего родом развлечением.

А в-третьих, многие цены в магазинах Александру кажутся неоправданно высокими.

— Я могу купить все, что захочу. Но для меня вопрос принципа не покупать по этим сумасшедшим ценам. Если магазин может сделать скидку в 50%, то какая же у него наценка? Почему я должен платить 5 рублей, если могу купить этот товар за 2 рубля? При этом цены растут так быстро, что для меня просто шок, как кто-то можно купить этот товар по полной стоимости!

«Я не из тех, кто ведется на одно слово «скидка»

Александр живет на окраине Минска, где магазины на каждом шагу, так что проблем с выбором товаров нет. На рынки не ходит — их поблизости нет, да и ассортимент с ценами не отличается от стандартного гипермаркета. А если вчера купил акционную зубную пасту за 8 рублей, а сегодня она стоит 4, не сильно расстроится.

— Настоящее расстройство — это когда что-то дома закончилось, а акции на этот товар нет. А если нашел после покупки макароны на 5 копеек дешевле — так это же совсем мелочь. Я не из тех, кто ведется на одно слово «скидка»: для меня скидка начинается от 25%. А то вчера в одном из магазинов увидел снижение цены на 1%, смешно просто!

В арсенале рачительного белоруса около 20 банковских карточек и все основные скидочные карты сетевых магазинов. Скидки он ищет или на месте, или на сайтах, которые их собирают.

— В моем кошельке много отделений, там все помещается. Одна карта подходит для покупок в продуктовых магазинах на сумму до 10 рублей, другая — от 10 рублей, а третья — только на непродовольственные товары. С собой все не ношу, лишь вкладываю несколько штук в кошелек перед тем, как идти в магазин. Кешбэками тоже рублей 15—20 в месяц возвращается, так что тоже хорошая экономия.

Зачем экономить, если можно зарабатывать больше, ни в чем себе не отказывая? Белорус говорит, что не представляет себя на стандартной работе в офисе с 9:00 до 18:00, да и в деньгах особо не нуждается.

— А зачем мне больше денег, если их некуда тратить?

Меня устраивают мой график и зарплата. Просыпаюсь когда захочу, никто мозги не компостирует. А зачем мне больше денег, если их некуда тратить? Для меня дико, что некоторые люди встают в 7 утра на работу по будильнику. Я всегда могу уйти по делам и не отпрашиваться, объясняя что зачем, могу встать позже или лечь раньше. К тому же не хочется подводить команду, ведь, если уйду, там все развалится.

«У меня на депозитах шестизначная сумма в долларах»

Александр называет себя интровертом, которому хорошо наедине с собой. Любимое развлечение — фильмы, которые он поглощает в огромных количествах, и журналы по физике.

— Я настоящий домосед и интроверт, никогда даже не регистрировался в соцсетях. Чем меньше всяких контактов, тем лучше. Из-за этого даже развелся с женой: она вечно по друзьям ходила и тусить хотела, а мне хотелось посидеть дома и почитать чего в интернете. К тому же я экономный человек, а она транжира была, поэтому дома вечно разборки происходили. Но это уже давно в прошлом. Сейчас у меня есть несколько друзей, с которыми мы иногда встречаемся на пиво с пиццей. Мы очень похожи — один разведен, другой никогда не был женат.

Несмотря на скрупулезные подсчеты и экономию, дважды минчанин даже брал кредит. И оба раза — на квартиру.

— Первый кредит взял с женой на квартиру, после развода ее поделили. Потом взял еще один на квартиру и быстро его выплатил. Лучше за 2 года все отдать, чем растягивать это «удовольствие» на 10 лет. Да, это большая переплата, но я подсчитал, что выгоднее взять кредит и выплачивать его в своей квартире, чем снимать жилье и копить. Сейчас вот хочу квартиру побольше купить.

Из тысячи рублей в месяц около 500—750 рублей уходит на все траты, включая телефон, интернет и еду. Все, что остается до следующей зарплаты, мужчина складывает на разные депозиты.

— Я давно занимаюсь накоплениями и все откладываю в валюте, на данный момент у меня на депозитах шестизначная сумма в долларах. Конечно, в качестве развлечения можно копить в рублях, но я не люблю нервничать. Сейчас у меня открыто 52 вклада и одни проценты по ним в месяц выходят больше зарплаты. Основная сумма лежит на трех вкладах, а остальные — это так называемые «закладки» на минимальную сумму, чтобы проверить прибыльность. Одна из закладок у меня вообще на 20 лет, до 2036 года. Их нужно отслеживать и, когда заканчивается срок одного вклада, переводить накопления на другой со ставкой повыше.

Я давно занимаюсь накоплениями и все откладываю в валюте, на данный момент у меня на депозитах шестизначная сумма.

Есть у Александра и пенсионный вклад, который он открыл 5 лет назад. Хотя на пенсию он может пойти хоть завтра, но лучше все-таки на ней жить, а не выживать.

— На пенсию я могу выйти хоть сейчас, но хочется накопить на безбедную старость. То есть, как минимум жить не хуже, чем сейчас: захотел что-то и купил, а не копить на чайник или микроволновку 10 лет. В качестве взносов на пенсию я перечисляю суммы от накопленных процентов по вкладам. По моим подсчетам, начиная с 60 лет и в течение следующих 15 лет я буду получать дополнительные 300 долларов в месяц. Так что в итоге выйдет примерно теперешняя зарплата.

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