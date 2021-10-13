Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде 1 13.10.2021, 11:50

1,214

Наталья Поклонская

Фото: Коммерсант

Из-за скандального поведения и экстравагантных заявлений «экс-прокурора» оккупированного Крыма не хотели больше видеть в Госдуме РФ.

Президент России Владимир Путин назначил экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце августа о том, что Поклонская станет послом в Кабо-Верде, говорили источники РБК.

По словам собеседника, близкого к Кремлю, из-за не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений Поклонскую не хотели видеть в нижней палате парламента ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни «руководство» оккупированного Крыма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».