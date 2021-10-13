Российские деньги больше не спасают «друзей Кремля» 13.10.2021, 12:41

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Себастьян Курц

Как ушел в отставку канцлер Австрии Себастьян Курц.

9 октября в Кремль пришло пренеприятнейшее известие — федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц ушел в отставку. О своем решении политик объявил на спонтанно организованной поздним субботним вечером пресс-конференции.

Об этом пишет Planeta press.

«Речь не обо мне, а об Австрии, — заявил Себастьян Курц. — Моя страна важнее для меня, чем моя личность. Поэтому я хотел бы уступить дорогу, чтобы выйти из тупика». По его словам, «было бы безответственно скатиться в месяцы хаоса или застоя».

В качестве преемника он предложил главу внешнеполитического ведомства Австрии Александра Шалленберга.

Ухожу, чтобы остаться

Сам политик планирует остаться во главе Австрийской народной партии (ÖVP). Очевидно, он рассчитывает стать «теневым канцлером», оставив за собой влияние на работу правительства. В пользу этой версии говорит заявление Александра Шалленберга о том, что он будет «тесно сотрудничать» с Себастьяном Курцом.

Однако есть и те, кто считает, что «Шалленберг, аристократ, предки которого были видными австрийскими дворянами в армии и правительстве на протяжении веков, кое-что знает о политике и использовании власти».

Мало кто слышал о нем, когда он был назначен министром иностранных дел, «а теперь он собирается подняться на самый важный политический пост в своей стране».

Говоря о «месяцах хаоса или застоя», канцлер имел ввиду распад правящей коалиции из-за обвинений в коррупции.

Несколькими днями ранее, 6 октября, прокуратура провела обыски в офисе Курца, а также в здании Минфина Австрии и в офисе партии.

В адрес канцлера и девяти человек из его окружения прозвучали обвинения в растрате, взяточничестве и коррупции.

По версии прокуратуры, в 2016 году Себастьян Курц, который тогда занимал должность главы МИД Австрии, решил сместить главу ÖVP и вице-канцлера Рейнхольда Миттерленера с поста, разрушить коалицию с Социал-демократической партией Австрии (SPÖ) и обеспечить себе место канцлера. Он заплатил одному из австрийских таблоидов €1,3 млн государственных средств за лояльные публикации.

Кроме того, прокуратура обвиняет канцлера в манипулировании общественным мнением. С 2016 по 2018 год он «покупал» результаты опросов общественного мнения, а также политическую рекламу в СМИ без надлежащей маркировки и за государственный счет.

Еще в среду Курц отвергал обвинения, но в субботу «скоропостижно» подал в отставку. С требованием уйти выступили «Зеленые» — партнеры ÖVP по правительству, которые шли на выборы под лозунгами политики, свободной от злоупотреблений.

Как с гуся вода

35-летний политик сохраняет оптимизм, ведь однажды ему довелось побывать в эпицентре коррупционного скандала и «выжить».

Курц лишился должности канцлера в 2019 году в результате «Ибица-гейта» — коррупционного скандала с российским «амбре».

Тогда избирателям продемонстрировали видео, на котором председатель Австрийской партии свободы (FPÖ) (партнер ÖVP по коалиции) Хайнц-Кристиан Штрахе, через полгода ставший вице-канцлером, предлагает «племяннице российского олигарха» помощь в покупке ведущей австрийской газеты в обмен на лояльные статьи, а также обещает помочь с госконтрактами после выборов.

Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но Себастьян Курц — самый молодой глава государства в мире смог.

Но выйдет ли он из нее сухим?

Во-первых, прокуратура продолжает расследование, и неизвестно чем оно закончится. Судебные процессы могут длиться годами.

Во-вторых, избиратели несколько разочарованы политиком и партиями, погрязшими в коррупционных скандалах. Политическая система Австрии может очиститься, и освободившуюся нишу займут «Зеленые» — к тому же, это общеевропейский тренд.

Гори, гори ясно

Новость об отставке Курца не вызвала в Кремле эйфории, так как он в некотором роде является пророссийским политиком.

В российских СМИ пишут, что «Курца можно смело назвать народным президентом», но «с самого начала его избрания вокруг Курца и его команды плетутся интриги», потому что «фигура Курца не устраивает ни американцев, ни руководство ЕС», так как он «слишком яркий и независимый», а «большинство нынешних глав европейских стран абсолютно безликие, пресные и несамостоятельные фигуры».

Мол, «у Курца свое видение на вопросы миграции, которые идут в разрез с Брюсселем», «более того, Австрия при Курце проводит самостоятельную внешнюю политику, и не только в отношении России».

И, вообще, «Курц пока не проиграл», «он остался лидером фракции в парламенте и лидером партии». К тому же «у главных конкурентов „Зеленых“ из-за энергетического кризиса в Европе снизится поддержка, ведь именно они призывали отказаться от традиционных источников энергии и всеми силами продвигали „зеленую повестку“».

Как «мило», когда Россия рассуждает об «энергетическом кризисе в Европе», организованном в том числе силами «Газпрома».

И «Зеленых» покусывает, ведь «Зеленые», в частности, в Германии, являются противниками «Северного потока-2».

Справедливости ради, не только Курц любит деньги россиян.

К примеру, в июне в совет директоров «Роснефти» вошла экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на чьей свадьбе танцевал Путин. Место «сытное» — члену совета, экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру по итогам 2019 года компания выплатила $600 тыс.

В любом случае, после отставки Курца высокопоставленных друзей и адвокатов в ЕС у Кремля практически не осталось.

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