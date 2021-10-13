В Беларуси исчезают важные для лечения онкологии препараты

В Беларуси исчезают важные для лечения онкологии препараты1
- 13.10.2021, 15:31
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Одна из причин — неспособность властей контролировать пандемию коронавируса.
Из-за плохого контроля над пандемией в Беларуси страдают многие другие, не связанные с лечением инфекционных болезней, сферы здравоохранения, пишет телеграм-канал «Белые халаты».
Нам стало известно, что в Беларуси вновь возникли проблемы с некоторыми противоопухолевыми препаратами, жизненно важными для пациентов с некоторыми видами злокачественных опухолей. Причем, речь идет не о каких-либо таргетных лекарствах или препаратах для иммунотерапии, а о совершенно базовых лекарствах.
В Беларуси из арсенала онкологов исчезают доксорубицин и оксалиплатин. Отсутствие каких-либо производных платины является критичным фактором для лечения некоторых видов опухолей, как, к примеру, низкочувствительном к химиотерапии раке яичников, раках кишечника, желудка. Доксорубицин же используется в схемах лечения множества видов онкопатологии: начиная от некоторых видов сарком, заканчивая ракоммолочной железы, мезотелиомы плевры, МРЛ, раком желудка и другими опухолями.
Отсутствие этих препаратов крайне негативно сказывается на лечении пациентов со злокачественными опухолями, делая ситуацию с онкопомощью в Беларуси еще более тяжелой.
Решение этой проблемы пациенты ищут путём покупки данных лекарств за рубежом, главным образом, в России. К сожалению, таким образом теряется ценное время онкопациентов, которое могло бы быть потраченным на лечение.