Аналитик о войне с инфляцией: Идет итальянская забастовка чиновников 13.10.2021, 18:31

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Ситуация — как в анекдоте про Горбачева.

По итогам сентября годовая инфляция составила 10,2% при плановом показателе 5%. Не помогают и приказы остановить цены, считает экономист Сергей Чалый в эфире "Еврорадио".

— Это говорит о том, что борьбу с инфляцией упустили. В России происходит ровно то же самое. Это инфляция издержек, пришедшая за ростом сырьевых цен. Там просто страна более сырьевая, поэтому они это моментально видят, — говорит Сергей Чалый.

Однако в России повышалась ставка рефинансирования. Так Центробанк России реагировал на рост инфляции. Ведь если ключевая ставка повышается, то деньги становятся дороже. Соответственно, люди берут меньше кредитов, меньше инвестируют и тратят. Это замедляет рост цен.

Кроме того, в России ставка рефинансирования выше уровня инфляции, то есть реальная ставка не съедается инфляцией и остается положительной. В Беларуси ставка рефинансирования составляет 9,25% при инфляции в 10,2%.

— У нас это чисто символическая фигня [Нацбанк совсем не кредитует по ставке рефинансирования. —прим.]. Вместо нормального монетарного механизма мы решаем: “А давайте дружины народного контроля из профсоюзов будут помогать КГК писать доносы на негодяев, которые наживаются на росте цен”.

Сергей Чалый считает, что сдерживание цен — часть архаизации государства.

— Это на самом деле совершенно не экономическая история. Государство перестает делать вид нормального, где работают цивилизованные механизмы управления экономикой и социальными процессами. На фоне этой архаизации происходит возврат к тому, с чего Лукашенко когда-то начинал.

В конце 1994 года первым по-настоящему самостоятельным экономическим решением Александра Лукашенко была остановка цен, подчеркивает Сергей Чалый.

— Все было здорово. Рейтинг вырос, только и товары пропали. Ценовое регулирование, оно же как стыдливо работает. Например, с подсолнечным маслом. Мы сначала запрещаем ценам расти. Потом оказывается, что масло куда-то пропало. Для того чтобы бороться с дефицитом, мы позволяем сделать скачкообразный рост цен.

При архаизации чиновники дословно выполняют указания сверху, считает эксперт.

— Итальянская забастовка — дословное исполнение всех глупостей, которые приходят чиновникам, без исполнения функции “защиты от дурака”. Например, история с ТУТБАЙ или самолетом. Никто не задался вопросом: “Погодите, вы понимаете, что будет вообще?”.

Цены? Давайте остановим! Что еще вы нам интересного скажете? Как в анекдоте про Горбачева: “А у меня было еще столько интересных идей”. Эта трагикомедия в действительности, цена человеческих судеб.

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