Навальный обратился к своим сторонникам 13.10.2021, 18:56

Алексей Навальный

Российский оппозиционер призвал свою команду «работать без оглядки».

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок во Владимирской области, написал из колонии письмо своим сторонникам, сообщает "Медуза".

Политик призвал своих сторонников при публикации материалов и расследований не думать о том, что это может ему навредить. "Публикуйте. Жестите. Работайте без оглядки. С террористами, захватывающими заложников, мы переговоров не ведем." - пишет Навальный.

Оппозиционер также дал оценку прошедшим выборам и стратегии "умного голосования", которая, как он выразился, "раздолбала" партию "Единая Россия". Навальный признает, что российские власти использовали все возможности, чтобы купировать "умное голосование" и у них это "в основном получилось". Однако, по мнению политика, российское руководство заплатит за это большую цену.

"Окончательный крест на перспективах развития. Не будет ни технологий, ни роста ВВП, ни увеличения доходов, ни образования, ни здравоохранения. Деградация. Отставание. Рост цен. Вот то, что будет в политической повестке в ближайшее время." - утверждает Навальный.

Политик считает, его сторонники и соратники с помощью "умного голосования" смогли "победить партию власти во всех основных округах крупнейших городов". Навальный поблагодарил Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любовь Соболь, Марию Певчих и других за то, что в условиях давления, они смогли сохранить и перенести инфраструктуру. Она также попросил своих сторонников, которые были вынуждены покинуть Россию, не думать, что они "зарубежная оппозиция", а продолжать работать на благо страны.

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