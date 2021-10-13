Почему Госдума РФ нынешнего созыва может стать последней 3 Игорь Яковенко

13.10.2021, 19:13

4,728

Игорь Яковенко

Сохранится ли Россия в своих границах?

Вчера, 12 октября, собралось на свое первое заседание то, что называется Нижней палатой российского парламента, или Государственной думой 8-го созыва. Если ничего не случится, эти люди будут принимать законы для России вплоть до сентября 2026 года.

В системе путинской России Госдуме отведена маленькая роль, но со словами, которая у артистов называется «кушать подано». Это роль официанта, который приносит блюда по заказу клиента, а готовят эти блюда совсем в другом месте – в администрации президента, реже в правительстве.

Поскольку эта Госдума полностью лишена субъектности, как и все последние пять, начиная с Госдумы 4-го созыва, можно с уверенностью прогнозировать общую направленность принимаемых ею законов. Ее, эту направленность можно свести к следующим основным трендам.

Тренд первый – ужесточение репрессий и переход от точечных репрессий к массовому террору.

Государственный совет Татарстана предложил ввести уголовную ответственность за распространение в интернете информации, которая побуждает к совершению насилия или причинению себе вреда. Также предлагается наказывать за публикацию информации, которая оказывает "деструктивное воздействие" либо создает "угрозу деструктивного воздействия на граждан". При принятии законопроекта в таком виде под запретом могут оказаться художественные произведения, кино, сериалы и даже цитаты из Корана и Библии.

Народный артист России Дмитрий Певцов, который совсем недавно стал депутатом Госдумы, уже высказался о том, кого нужно наказывать и лишать свободы – рэперов. По его мнению, среди рэперов есть сатанисты, которых необходимо сажать в тюрьму: "Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: запрещать, закрывать и наказывать. Если такого человечка посадить хотя бы на год, на два – он, когда вернется, подумает, что он там будет исполнять".

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить сбор пожертвований людям, которые причастны к деятельности экстремистских организаций. В обращении на имя генерального прокурора России он заявил, что собранные деньги могут быть использованы для противоправной деятельности. Поэтому необходимо запретить таким людям собирать пожертвования. Это предложение направлено против соратников Алексея Навального – структуры, связанные с находящимся в заключении политиком, были признаны экстремистскими организациями. Параллельно с этим в России был принят так называемый "закон против ФБК", который на несколько лет запрещает баллотироваться на выборах участникам и сторонникам организаций, признанных в России экстремистскими.

Массовый террор в нынешних условиях явно не будет ограничиваться классическими тюремными гулаговскими формами. Тут весьма кстати подоспел закон внесенный в Госдуму, позволяющий полицейскому начальству, в том числе и региональному, по собственному усмотрению, без суда и следствия блокировать банковские счета граждан и организаций, если они, по мнению данного полицейского начальства, умышляют что-то против власти и существующего порядка. Вот прямая цитата из этого дивного законопроекта: «Руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней».

Понятно, какие перспективы открывает этот закон для личного обогащения полицейских генералов, а также чинов поменьше, которые поставят эту блокировку счетов и шантаж этой блокировкой на конвейер.

Тренд второй – переход от борьбы с политической оппозиции к борьбе с инакомыслием.

Политическая оппозиция раздавлена, активизм тоже.

Из больницы c гипертоническим кризом в СИЗО забрали ректора Шанинки Сергея Эдуардовича Зуева. С давлением 200. Допрашивали 30 часов. Его обвиняют в хищении 21 млн рублей, которые Минпросвещения выделило его ВУЗу на исследования. Зуеву грозит до 10 лет. Шанинка – один из последних российских вузов, где культивируется свобода мысли и свобода слова.

Сергей Эдуардович Зуев — ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и госслужбы, руководитель проекта разработки стратегии социально-экономического развития страны до 2025 года, визит-профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы.

Тренд третий – переход от войны со СМИ к войне с интернетом вплоть до блокировки ютуба и прочих «ненаших» платформ

Россия за последние без малого десять лет стала абсолютным лидером по числу требований об удалении контента, отправленных корпорации Google. Российские власти с 2011 года направили более половины от общего числа таких запросов от всех стран мира, свидетельствует статистика корпорации.

Россия – 123606

Турция – 14231

Индия – 9899

Главная цель – ютуб.

Тренд четвертый – война

Первое чтение уже прошел законопроект, внесенный Владимиром Путиным, где предлагается позволить президенту увеличивать предельный возраст пребывания на службе военных, находящихся в звании маршала, генерала или адмирала флота. На данный момент контракты с такими военными могут заключаться до достижения ими возраста 70 лет. В случае принятия законопроекта Владимир Путин сможет устанавливать сроки новых контрактов для военных старше предельного возраста. Глава государства хочет держать под полным контролем структуры, от которых многое зависит в российской действительности и в политической жизни. Он стремится этим указом сохранить ту военную камарилью, если хотите, высший командный состав, который сложился в последние лет 7–8. Зачем война: исчерпан ресурс «Крымского консенсуса» — нужен новый импульс для сплочения. Статья Суркова, где планируются войны, в том числе ядерная…

Две причины, по которым Госдума 8-го созыва может стать последней

Причина первая. Любые даже недовыборы, пусть даже они трижды управляемы, фальсифицируемы и имеют предсказуемый результат все равно стресс для системы. Ну и зачем этот лишний элемент, эта пятая нога, пятое колесо в гос системе...

Причина вторая. Все тоталитарные режимы смертны. Причем смертны внезапно. После Путина есть большая вероятность, что Россия не сохранится в нынешних границах. Вполне вероятно, что, усиливая репрессии, приближая войну, 8-я Госдума тем самым приближает свой крах.

Игорь Яковенко, "Ежедневный журнал".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».