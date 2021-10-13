«Водители боятся, чтобы ночью мигранты не залезли в прицеп» 1 13.10.2021, 20:51

3,232

Дальнобойщики жалуются, что ждут выезда из Беларуси по несколько суток.

В конце прошлой недели дальнобойщики жаловались на большие очереди на белорусско-литовском направлении. А в начале этой недели водители стоят в многокилометровых очередях в сторону Польши и обратно. По сведениям ГПК Беларуси, на 12.00 13 октября на выезд из страны в этом направлении стояли 820 грузовиков. Рассказываем, как дальнобойщики справляются с многочасовым ожиданием, пишет zerkalo.io.

Вечером в понедельник, 11 октября, Максим приехал на приграничную территорию в Гродненской области, прилегающую к ПП «Берестовица» (сопредельный ПП «Бобровники» в Польше).

— В 21.30 я встал в колейку, до шлагбаума было 10 км. Обычно, до 8.00−9.00 я бы прошел нашу сторону, но только не в этот раз — за ночь проехал всего пять километров. А с 6.30 и до обеда продвинулся только на 500 метров, — сообщил мужчина.

Сколько впереди него стоит грузовиков, Максим не знает — посчитать это трудно. Но очередь движется очень медленно.

— Коллеги пока не сильно злятся из-за ситуации, по крайней мере, перекрывать движение никто не собирается. Возмущаются больше на тех водителей, которые пытаются объехать колейку. Некоторые, самые хитрые, говорят, мол, я на заправку (она ближе к пункту пропуска), постоят там часик, потом выезжают и говорят: «Я спал, запусти меня в очередь». Некоторые засыпают прямо в колейке — стоит такая машина и тормозит всех.

Максим говорит, что, стоя часами в очереди, водители не голодают: у каждого есть продуктовые запасы на перекус, рядом — АЗС и населенные пункты с магазинами. Вот с душем похуже — перед самой границей его нет, да и время тратить на него водители, как правило, не хотят. Ну, а туалет для «маленьких» нужд водителя — это, увы, ближайшая обочина и лес.

Максим прошел обе части границы примерно в 15.20 13 октября. Мужчина рассказал, что на белорусской стороне его оформили быстро, а вот на польской все происходило очень медленно.

— У поляков работает четыре окошка, — рассказывает дальнобойщик. — Один сотрудник берет документы у двух-трех водителей. Одного отправляет на досмотр, остальных еще куда-нибудь. И так пока не оформит всех троих. Пока они не вернутся обратно, сотрудник просто сидит, болтает со своими коллегами, новых документов не берет. Я уже в Польше. Очередь из фур в сторону Беларуси сейчас 6 километров.

Брестчанин Илья с 8.30 понедельника встал в очередь в сторону Польши.

— Было 13 километров до ПП «Козловичи». Стоял одиннадцать часов — движения не было вообще. К 4.00 проехали восемь километров, а сейчас опять все стоит. Узнал, что люди в колейке стоят с воскресенья, проходят границу за трое суток. Такого давно не было. Кстати, с польской стороны тоже очередь, — рассказал водитель.

Мужчина считает, что оформление происходит медленно из-за польской стороны, но «и наши медленные», плюс к этому — большой поток транспорта, также надо соблюдать режим труда и отдыха, становиться на паузу, вот и получается «растянутая линия из транспорта».

Водители в очереди съедают свои продуктовые запасы, если чего-то не хватает, то заказывают доставку через таксистов. А те организовали бизнес: по рации предлагают дальнобойщикам привези из магазина покупки за небольшую плату.

О проблемах с переходом ПП «Брузги» на белорусско-польской границе сообщил и Василий — он ожидает оформления больше двух суток.

— Приехал в понедельник в 15.30, до границы было шесть километров. До двух ночи прошел около 2,5 км. Потом встал на девятичасовую паузу, после, в 11.00, мог бы продолжить движение, но вся колейка стоит.

Мужчина говорит, что «кто-то плохо на границе работает, либо наши, либо польская сторона». Коллеги Василия сообщили, что поляки сейчас всех отправляют на рентген — ищут беженцев. Да и сами водители боятся, чтобы ночью мигранты не залезли в прицеп.

Из Польши в сторону Беларуси тоже есть очередь из фур. Например, Владислав написал, что во вторник проходил границу на ПП «Бобровники» — «Берестовица». Ожидал оформления белорус двое суток.

— Когда заехал на польский пункт пропуска в 7.00, то узнал, что компьютеры у них не работают. Заработали они в 8.00. Выехал в Беларусь в 11.30. У наших все было бесперебойно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».