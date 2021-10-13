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Участник стачки на «Беларуськалии»: Лукашенко, тебя ждет Гаага

  • 13.10.2021, 21:42
Участник стачки на «Беларуськалии»: Лукашенко, тебя ждет Гаага

Билеты уже куплены.

Участник стачки ОАО «Беларуськалий» Александр Кононович обратился к белорусам, сообщает Telegram-канал («Белорусское объединение рабочих» БОР.

Он призвал нпродолжать борьбу за собственную свободу и безопасность, находясь, пожалуй, у одного из наиболее значимых зданий в биографии диктатора — около международного уголовного суда в Гааге.

«Билеты уже куплены, осталось только доставить циркача на его престол — скамью подсудимых. Победа будет за нами», — пишет Telegram-канал.

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