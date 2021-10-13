Участник стачки на «Беларуськалии»: Лукашенко, тебя ждет Гаага
- 13.10.2021, 21:42
Билеты уже куплены.
Участник стачки ОАО «Беларуськалий» Александр Кононович обратился к белорусам, сообщает Telegram-канал («Белорусское объединение рабочих» БОР.
Он призвал нпродолжать борьбу за собственную свободу и безопасность, находясь, пожалуй, у одного из наиболее значимых зданий в биографии диктатора — около международного уголовного суда в Гааге.
«Билеты уже куплены, осталось только доставить циркача на его престол — скамью подсудимых. Победа будет за нами», — пишет Telegram-канал.