Участник стачки на «Беларуськалии»: Лукашенко, тебя ждет Гаага 13.10.2021, 21:42

Билеты уже куплены.

Участник стачки ОАО «Беларуськалий» Александр Кононович обратился к белорусам, сообщает Telegram-канал («Белорусское объединение рабочих» БОР.

Он призвал нпродолжать борьбу за собственную свободу и безопасность, находясь, пожалуй, у одного из наиболее значимых зданий в биографии диктатора — около международного уголовного суда в Гааге.

«Билеты уже куплены, осталось только доставить циркача на его престол — скамью подсудимых. Победа будет за нами», — пишет Telegram-канал.

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