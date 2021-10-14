В Брестской области полностью остановили работу нескольких предприятий 2 14.10.2021, 7:49

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иллюстрационное фото

У рабочих появился легальный повод оставаться дома.

В Березовском районе Брестской области из-за несоблюдения мер по недопущению распространения COVID-19 приостановлена деятельность нескольких предприятий, передает ej.by.

Как сообщил, главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии Владислав Стойко, санитарно-эпидемиологическая служба проводит постоянный мониторинг соблюдения антиковидных мероприятий на предприятиях, в организациях и учреждениях района.

Только в среду, 13 октября 2021 года, по итогам проверки за нарушение профилактических и санитарно-противоэпидемиологических мер специалисты районного ЦГиЭ приостановили работу ЗАО «Береза-Лада» и ОАО «Березовское автотранспортное предприятие». Также были закрыты продовольственный магазин «Стесис» и промтоварный магазин «АРС».

Среди выявленных нарушений ненадлежащее качество уборки помещений, неприменение дезинфицирующих средств и защитных масок, несоблюдение социальной дистанции.

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