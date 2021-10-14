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В Польше провели перепись деревьев

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  • 14.10.2021, 12:56
В Польше провели перепись деревьев

Мэрии городов могут использовать карту для более качественного управления «зелеными» зонами.

В Польше провели инвентаризацию растущих в стране деревьев, чтобы составить их интерактивную онлайн-карту. Мэрии городов могут использовать карту для более качественного управления «зелеными» зонами, а жителям городов она поможет спланировать отдых на природе, пишет «Евро пульс».

Инвентаризацию проводили с воздуха с помощью дронов, оснащенных сканирующими лазерами (такие используют для создания карт). Дроны смогли подсчитать не только общее количество деревьев, но и определить их высоту и размер кроны. На поиск деревьев дроны вылетали более чем 1,5 миллиона раз.

Выяснилось, что в Польше растет более трех миллиардов деревьев и занимают почти 30% площади страны.

Проект создания карты деревьев стал частью инициативы ЕС INSPIRE. Ее основная цель – предоставить широкий доступ к информации об окружающей среде и городской инфраструктуры, чтобы сделать их более устойчивыми.

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