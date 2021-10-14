В Беларуси все-таки включили печатный станок 1 14.10.2021, 15:04

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Что будет с денежной массой и курсом рубля?

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 октября составила Br50,803 млрд, увеличившись по сравнению с показателем на 1 сентября на 2,3%, пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси».

Объем наличных денег в обороте за сентябрь увеличился до Br4,522 млрд (на 0,9%).

Переводные депозиты увеличились на 2,9%, до Br6,555 млрд. При этом переводные депозиты физлиц увеличились почти на 3,2% и составили на 1 октября Br3,080 млрд, депозиты юрлиц увеличились на 2,7%, до Br3,475 млрд.

Денежная масса в национальном определении сложилась на уровне Br21,457 млрд, увеличившись за сентябрь на 3%.

Рублевая денежная масса выросла за прошлый месяц на 3,9% и на 1 октября составила Br23,328 млрд.

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