«Когда-то мы в свое время смеялись, кто же будет первой женщиной-генералом?» 14.10.2021, 15:59

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Надежда Корнийчук

Военнослужащая Украины – о работе в армии.

В Украине главный праздник военнослужащих и добровольцев армии с этого года официально не только мужской: теперь он называется День защитников и защитниц.

За последние 10 лет количество женщин в Вооруженных силах Украины увеличилось больше чем в 15 раз. Для сравнения: до начала вооруженного конфликта на Донбассе в украинской армии служили около двух тысяч женщин, а сейчас, по официальной статистике министерства обороны, более 31 тысячи. Из них почти 5 тысяч имеют офицерские звания, передает «Настоящее время».

Сейчас женщины занимают абсолютно разные должности – от медиков до командиров рот и взводов. Выполняют боевые задачи наравне с мужчинами и претендуют на карьерный рост в украинской армии.

Надежда Корнийчук служит старшим лейтенантом 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Для своих сослуживцев она ЗОЯ – от аббревиатуры "Змея особо ядовитая". Так ее прозвали бойцы.

Лейтенант на прозвище не обижается:

– Я маленькая, худенькая. Но достаточно такая с характером женщина. Поэтому иногда приходилось открывать рот. Ну, с одной стороны, было обидно, потому что змея. А я говорю – посмотрите в зеркальном отражении. Там будет "Я – 03". То есть готова к помощи.

У Надежды двое детей. Шесть лет назад она бросила мирную жизнь и пошла на фронт спасать раненых военных на Донбассе. Рисунки ее сына и дочки висят около ее рабочего места. Дети до сих пор просят маму не ездить на очередную ротацию:

– Они понимают, что это необходимо. Но они так же точно говорят: "Мама, а может, ты уже не поедешь? А может, ты уже будешь дома?" Я вам скажу, что как матери это очень тяжело, так и детям это очень тяжело.

Самый тяжелый период, вспоминает Надежда, был во время зимних боев в 2017 году в районе промзоны Авдеевки. Она сама не раз попадала под обстрелы, когда оказывала первую помощь.

– Гражданское население, наши военные, много смертей, много раненых. Погибли наши молодые парни, которым жить и быть. Каждая эта потеря – она очень болючая.

Со временем Надежда получила офицерское звание. Сейчас она замначальника по вопросам морально-психологического обеспечения бойцов. Ее телефон целый день разрывается от звонков. "Тогда я так лечила людей, сейчас, как говорят, лечу их души. А они лечат мою", – рассказывает лейтенант.

Раньше женщины в армии были редкостью – и должности у них были небоевые. Служить по контракту могли только в возрасте от 18 до 40 лет. В 2018 году Верховная Рада приняла закон, обеспечивающий равноправие мужчин и женщин в армии. Для женщин отменили ограничения по возрасту, разрешили занимать боевые должности и руководить наравне с мужчинами.

– Когда-то мы в свое время смеялись, кто же будет первой женщиной-генералом? Очень много женщин пошли вслед за своими мужьями. Они понимали, что если тяжело, то они должны быть тоже там.

И со временем это стало нормой. То есть на женщину-стрелка смотрели абсолютно спокойно.

Потому что женщина, которая прошла подготовку, также может метко стрелять. Все ж знают. Это не легенды про женщин-снайперов.

Но в любом случае, говорит Надежда, как бы там ни было – женщинам в армии все равно сложнее. Как физически, так и морально:

– Кто бы что ни говорил и какой бы сильной ни была женщина, она все равно женщина. В вооруженных силах нужно быть пожестче, чем обычная женщина, но при этом уметь улыбаться. И много вопросов решать с улыбкой, добрым словом. И говорить "пожалуйста". "Товарищ полковник, пожалуйста", "Товарищ солдат, пожалуйста, сделайте милость".

Надежда о своем выборе не жалеет. Но мечтает о спокойной службе, чтобы наконец закончились ротации на Донбасс и появилось время на семью.

– Когда после первой ротации вернулись сюда, то для каждого был тяжелым психологический момент, когда люди тут живут и они живут обычной жизнью, а ты приезжаешь оттуда и понимаешь, что там совсем другая жизнь. Там гибнут дети, там гибнут люди, там гибнут наши парни, которых мы привозим родителям домой. Там гибнут наши девушки. А тут – дискотеки. Люди гуляют. Люди живут. А с другой стороны, ты понимаешь, если не будем там, то где вариант, что завтра этого не будет тут.

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