Режиму — крышка 14.10.2021, 16:17

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Делая продуктовые запасы на время стачки, не забудьте шампанское для празднования победы.

Об этом сайту Charter97.org написал читатель:

- Режиму - крышка. Окруженный со всех сторон и ненавидимый каждым белорусом узурпатор замер в ожидании своего трагичного конца. Это будет одно из самых тихих завершений политических карьер. Тишина на улицах, тишина в заводских цехах. Не будет слышно даже стука по клавишам в бухгалтериях.

Никто не может запретить нам остаться дома. Как бы они не пытались, им не отнять нашу свободу. Для того, чтобы комфортно себя чувствовать во время нашего общенационального страйка, запасаемся по полной и не забываем про шампанское.

Не пройдет и месяца как всеобщая тишина сменится на громкое празднование победы над лукашизмом в Беларуси. Тысячи радостных людей с «Погоней» на улицах, белорусские песни и поздравления. Мы сможем это сделать. Никаких усилий применять не нужно для того, чтобы остаться дома.

Надо побеждать. Стачке быть.

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