В России зафиксирован пик заражений COVID-19 за всю пандемию 14.10.2021, 16:29

За минувшие 24 часа в стране заразились 31 299 человек.

В России впервые за всю пандемию коронавируса выявлено более 31 тысяча случаев заражений за сутки. За минувшие 24 часа в стране заразились 31 299 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 14 октября. Общее число инфицированных в России выросло до 7 892 980 человек, пишет dw.com.

Максимальное с июля количество новых заражений зафиксировано в Москве - 6 712. В целом, за все время пандемии в столице было зарегистрировано более 1,6 млн инфицированных коронавирусом.

Новый антирекорд по смертям

За минувшие сутки установлен также новый антирекорд по летальным исходам: оперштаб сообщил о 986 умерших. Только накануне сообщалось о 984 летальных исходах. Всего с начала пандемии в стране умерли 220 315 человек.

Эти данные значительно ниже статистики Росстата, поскольку последний также учитывает случаи, когда ковид являлся сопутствующим заболеванием. По данным Росстата, за один лишь август в России умерли 49 389 человек, которые на момент смерти болели COVID-19.

Минздрав призвал вернуться к работе врачей на пенсии

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на фоне резкого роста заражаемости коронавирусом призвал ушедших пенсию медработников вакцинироваться и вернуться на работу. "Поскольку были объявлены мероприятия по изоляции, многие лица старшего возраста ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые отошли от медпрактики, предлагаем вернуться", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья 14 октября.

Низкий уровень вакцинации

По словам главы Мурашко, в России привиты от коронавируса 42 процента жителей старше 65 лет. Министр предупредил, что заражаемость может еще более ускориться, если не будут приняты меры по ограничению контактов между людьми и наращиванию темпов вакцинации.

Суточная заражаемость коронавирусом растет в России с середины сентября. Ежедневные показатели уже превысили июльские, когда в стране был зафиксирован предыдущий всплеск заболеваемости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил роста смертности от COVID-19 низким уровнем вакцинации в России.

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