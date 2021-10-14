США вернулись в Совет ООН по правам человека, из которого вышли при Трампе 14.10.2021, 21:08

Вашингтон отсутствовал в организации три года.

По решению представителей стран-членов Генеральной Ассамблеи (Генассамблеи) ООН, США вернулись в состав Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН), сообщает «Голос Америки».

Помимо США, в состав СПЧ вошли еще 17 государств — Камерун, Эритрея, Гамбия, Бенин, Сомали, Катар, ОАЭ, Казахстан, Индия, Малайзия, Аргентина, Парагвай, Гондурас, Люксембург, Финляндия, Литва и Черногория. Голосование прошло на безальтернативной основе. США вышли из СПЧ в 2018 году и вернулись после трех лет отсутствия.

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