Светлана Алексиевич: В новом поколении белорусов нет рабства 1 14.10.2021, 22:31

2,172

Светлана Алексиевич

Нам нельзя молчать.

"Мы живем по книгам Солженицына. То, что когда-то казалось историей, сегодня реальная жизнь. Слава богу, что в наши времена есть новые технологии", - сказала белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич на вручении Лейпцигской премии за свободу СМИ журналисткам "Белсата" Катерине Бахваловой и Дарье Чульцовой, ныне отбывающим заключение в колонии.

По мнению нобелевской лауреатки, новое поколение белорусов отличается от советского тем, что в них нет рабства. Что рассказала о состоянии журналистики в Беларуси журналистка Любовь Касперович? И с чем обратился к белорусам бургомистр Лейпцига? "Немецкая волна" предлагает посмотреть фрагмент дискуссии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».