Забастовка для каждого 15.10.2021, 9:40

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Как помочь будущим участникам стачки.

Забастовка - очень действенный метод давления на власть.

Сила действия забастовки напрямую зависит от ее массовости и продолжительности. Поэтому каждый уже сейчас должен начать готовиться к забастовке. Даже если вы в силу объективных причин не можете принять в ней прямое участие (вы пенсионер или находитесь заграницей), есть ряд способов помочь забастовщикам, пишет телеграм-канал «Баста!».

Во-первых, важно распространить информацию о готовящейся забастовке как можно шире. Руководители предприятий и аудитория протестных телеграмм-каналов о ней уже итак знают, поэтому мало смысла от лесных фотографий с плакатами. Помогите узнать как поучаствовать в забастовке людям, далеким от неподцензурного интернета. Расскажите почему это важно в листовке на остановке, напомните о ее неизбежности граффити возле проходной завода, можно даже раздать флаеры заводчанам или раскидать их по почтовым ящикам. И не забудьте невзначай поднимать эту тему в своем рабочем коллективе, пускай слово «забастовка» будет всегда на слуху.

Во-вторых, подготовьте пакет помощи бастующим. Желательно чтобы он был рассчитан не только на вашу семью, но и на помощь семье хотя бы одного коллеги. Запасаться лучше сразу консервированными продуктами, магазины и банки могут не работать. Рекомендуемый срок на который нужно рассчитывать - хотя бы две недели. Чем дольше, тем лучше.

В-третьих, можно помочь рабочим найти повод отказаться от работы в день начала забастовки (а это, безусловно, будет самый сложный день). Поломанный светофор, ежи из гвоздей у ворот гаража рабочего транспорта, медная проволока на рельсах, пробка из автомобилей с включенной аварийкой на заправках и мостах. Вспоминайте весь накопленный протестующими опыт.

Четвертый вариант как раз направлен на весь коллектив. Можно спровоцировать на работе поломку оборудования, сорвать рабочий темп сверхмедленной или сверхбыстрой работой, эмитировать поломку или устроить «бумажный коллапс» отдавая бессмысленные поручения, внося путаницу в отчетность, дезинформировать коллег (например, сказать, что начальник раздал отгулы или заболел).

Какой способ вы выберете для себя, решать только вам. Но помните, что ко всему этому нужно готовиться заранее. А начинать лучше всего прямо сейчас.

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