Минобразования Польши: Учителям повысят зарплату до 1800 евро в месяц 15.10.2021, 11:34

В Польше объявили о планах значительного повышения заработной платы учителей.

Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек объявил о планах повышения заработной платы учителей и внесения таких изменений в систему работы, чтобы у учителей было больше времени на учеников. Около 8 млрд злотых будет выделено из государственного бюджета на повышение заработной платы учителям, передает «Польское радио».

Люди, начинающие свою карьеру в этой профессии, будут получать зарплату почти 5 000 злотых, а опытные учителя — почти 8 000 злотых (1 евро — около 4,5 злотых). В настоящее время это 3,5 тысячи и 5 тысяч злотых cоответственно.

14 октября в Польше отмечают День национального образования. 14 октября 1773 года Сейм Речи Посполитой учредил Комиссию национального образования. Это было первое светское учреждение в Европе, отвечающее за образование.

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