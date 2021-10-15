В Беларуси сожгли машину главы Госкомитета судмедэкспертиз
- 15.10.2021, 13:25
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Информация подтвердилась официально.
Неизвестные уничтожили имущество председателя Государственного комитета судебных экспертиз генерал-майора юстиции Алексея Волкова. Об этом сообщает пресс-служба ГКСЭ.
Инцидент произошел 1 октября. При этом ведомство не уточняет, что за имущество было уничтожено.
Напомним, ранее в соцсетях сообщали, что сгорела машина главы комитета — Toyota Land Cruiser. Были и жалобы, что сотрудников принуждают скидываться на новое авто для начальника.