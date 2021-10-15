Стало известно, когда будет готов пятый пакет санкций ЕС против режима Лукашенко 15.10.2021, 13:27

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7 октября депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию относительно ситуации в Беларуси.

Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Юзвяк сообщил, что пятый пакет санкций против режима Лукашенко может быть готов в ноябре.

Официальных сообщений о подготовке или переносе новых санкций против белорусского режима за последнее время не было. Рикард Юзвяк ссылается в своем сообщении на неназванного высокопоставленного чиновника Евросоюза.

И то, что новые санкции будут, не вызывает сомнений: 7 октября депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию относительно ситуации в Беларуси, призвали впредь ужесточать адресные экономические санкции, сосредоточив внимание на ключевых белорусских секторах, и немедленно продвигать пятый пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц, «принимающих участие в бесконечных репрессиях».

Также со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза Юзвяк пишет, что на саммите «Восточного партнерства» 15 декабря в Брюсселе, скорее всего, будет пустое кресло для представителя Беларуси.

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