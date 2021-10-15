Утиное перо Р. Р., kasparov.ru

15.10.2021, 14:32

Друг «айфоша», не говори красиво.

Чужеземцы-россияне как-то возбудились внеурочно относительно Украины. Впрочем, возможно, щекотание украинскими властями резидента Лубянки Медведчука вызвало их внеочередное раздражение. И решено было поставить на место, опустить, так сказать, и всю Украину купно и ее предводителя не той национальности, которую непристойно упоминать в кругу чекистских исполнителей. Особый оттенок уничижения придает опусу то, что его подписал самый ничтожный представитель шайки. Вот вам, вы недостойны таких могучих подписантов, как Валуев или Хоркина. Кто писал сей текст, неведомо. Ну, примитивный уровень автора как не оставляет сомнений, так и не вызывает недоумения — журналюги практически не владеют языком.

Сначала о мове. Дабы придать изящества, тексту предшествует эпиграф. Как в лучших домах.

"Коза з вовком тягалася, тiльки шкура вiд кози зосталася".

Дабы придать убедительности и сделать более доходчивой идею для читателей в Украине, эпиграф дан мовою. Якобы мовою. Подзаборный листок с самонадеянным наименованием "Коммерсант" не озаботился проверить написание даже этой одной строчки. На мове нет такого слова "заосталося". Возможно, нет такого слова вообще на планете. Ну, может быть на мове "камерсантов в штатском". В украинском языке есть слово "залишитися".

То, что представлено в качестве эпиграфа, есть т.н. суржик. Суржик — это наречие выведенного за сто лет чекистской селекции "людей, не имеющих никакой устойчивой самоидентификации" и проживающих в основном на территории Украины. Впрочем, суржик имеет хождение и на юге России. И, как видим, в метрополии империи — Москве — тоже.

Дарю автору несколько замечательных слов — бимба, останивка, пидарок (с ударением на букву А).

Далее мы рассмотрим вопрос, почему под сим опусом указано было поставить имя одного из самых ничтожных и презренных "правителей" России. Мало кто вызывает такой издевательский смех и в самой России, как сей Симеон Бекбулатович.

Текст настолько слаб и примитивен, что возникает предположение, что он является издевкой не над Украиной, а над подписавшим его.

Начинается он с утверждения о несоответствии национальности руководителей Украины самоидентификации украинского народа. А сами-то!!! Какой национальности возможный преемник фараона Шойгу (персонаж тоже более смешной, чем грозный)? Какой национальности вице-спикер (четвертая персона в хунте) господин Ж.? С какой национальностью себя самоидентифицирует госпожа Валька-стакан, впервые хлебнувшая самогона в Шепетовке? Это все первые персоны империи. Не следует швыряться национальностями публике, имеющей стеклянную национальность.

"Нынешний президент этой измученной страны — человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников".

"Этой измученной страны". С этим нельзя не согласиться. Именно 300 лет владычества Московии и особенно последние сто лет ее квинтэссенции Лубянки не измучили, но замучили этот прекрасный край.

"Имеющий определенные этнические корни" — таким образом изъяснялись первобытные племена, указывая на тотемные символы своих племен. Еще таким образом изъяснялись уездные барышни:

"Никогда не говорили они: "я высморкалась", "я вспотела", "я плюнула", а говорили: "я облегчила себе нос", "я обошлась посредством платка". Ни в каком случае нельзя было сказать: "этот стакан или эта тарелка воняет". И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, а говорили вместо того: "этот стакан нехорошо ведет себя" или что-нибудь вроде этого. Чтоб еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора".

В общем, слово "еврей" выброшено вовсе из разговора, более того, оно стало непечатным. Потому что означает что-либо неприличное в лубянских кругах?

"Работавший в России и получавший значительные средства". Дружок "айфончик", человек работающий не получает средства, а зарабатывает их. Получают бабло твои подельники, ни секунды в жизни не работавшие.

"Став руководителем государства". Не став, а будучи избранным. Вы даже понятие такое забыли. Еврей Зеленский был избран президентом государства, которое вы трактуете нацистским. Вот он, когнитивный диссонанс. Едва ли не первый и неотъемлемый признак фашизма — это наличие фюрера. В лубянской империи он есть. Нет Путлера, нет России. В Украине его и быть не может. Не тот народ.

"Ему надо было встроиться в "пантеон героев" этой части украинского общества".

Друг "айфоша", не говори красиво. Пантеон — это не храм героев, а храм богов. В современности — место захоронения. В пантеон не встраивают, а помещают.

Ну а "бендеровцы" — это вообще уровень торговки селедками. Не представителю нации, поставившей нацистам две армии предателей, упрекать кого-то в коллаборационизме. Надо же так подставиться. Кстати, войска УПА никогда не воевали на чужих территориях, не стремились захватывать чужие земли. Временные вынужденные политические маневры УПА с германцами не идут ни в какое сравнение с союзом Москвы с Гитлером, развязавшими мировую бойню. Чья бы уточка крякала.

"В двух самых крупных еврейских погромах погибло около 6 тыс. человек".

Было, было. Каяться будем. И как покаяние — избрание еврея президентом. А когда ты и твои лубянские кураторы покаются за миллионы жертв ГУЛАГа? Когда будет назван хотя бы палачом комендант НКВД Папанин? А сколько чеченцев вы уничтожили за все время? А геноцид поляков двухсотлетний?

Сначала было НКВД и бандеровцы. Потом НКГБ и бандеровцы. Потом КГБ и бандеровцы. Теперь ФСБ и бандеровцы. Бандеровцы вышли в финал!

"Украинские руководители нынешней генерации — люди абсолютно несамостоятельные".

Что означает слово "генерации"? Может, это в застенках Лубянки генерируют стукачей? Так хочется написать непросто, чтобы все видели твою ученость.

Марионетка, посаженная греть престол и сброшенная в кучу хлама по миновании надобности, крякает про самостоятельность. Не смешно самому?

"СССР давал достаточный простор в формировании внутренней политики своим геополитическим союзникам, понимая, что иначе это может закончиться трагическими событиями типа венгерских выступлений в 1956 году или Пражской весны 1968 года". Да уж, помним про простор — Сумгаит, Баку, Вильнюс, Тбилиси... Ай да фончик!

"Во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. Причем желательно, на всякий случай, сохранив деньги в заграничном оффшоре. Многих из них мы неплохо знаем. Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет".

Кое с чем нельзя не согласиться. Да слабые, да набить... будем надеяться, что Украина решит эту проблему, которая в основном определяется трехсотлетним пребыванием под гнетом Московии. Но не твоей уточке про это крякать стелясь под гнидера, который не то что пожертвовать собой, но из бункера боится выползти. Лидер в Украине был, да вы его убили. Про чужие выборы в империи, в которой практически никогда не было выборов, говорить неприлично. Кстати, ничтожнейший фюрер-козявка ни разу не решился на дебаты даже с надувными уточками и туда же, статьи пишет.

"Россия умеет ждать".

Ну, дождались двух раз, когда империя развалилась как кусок гнилого дерьма. Ждем третьего.

Просмотрев по необходимости сей убогий опус, никак не мог понять, почему его решили навалить под именем одного из самых одиозных и ничтожных (хотя тут они конгениальны) членов шайки. Недавно главаря идентифицировали как "промокашку", похоже, все они там клонированы из этого персонажа. Ну как так можно, спросите вы. Ведь они управляют такой страной. А может, управляет за их спиной какой-нибудь мудрый и ужасный патрушев. Да нет, друзья, просто подобные персонажи не светятся, а уж как выползет, так сразу начнет гениальные законы придумывать. Чтобы в рабочее время никого в парикмахерских не было…

Такое же ничтожество, как и все. А как же они управляются? Да очень просто —

"Когда граф Клейнмихель прослышал, что у Вронченка неладно с откупами, он пришел в хорошее расположение духа.

— Скотина, — сказал он, — пусть посидит без миллионов, скотина, с миллионами всякий умеет".

Вот то-то, с миллионами каждый сумеет.

Завершим подписантом. Для фигуры этой даже в российской позорной истории аналога найти трудновато. Уже упоминался Симеон Бекбулатович. Ситуационно подходит. Но ментально мы ничего не знаем о характере и достоинствах царевича. Очень возможно, что это была вполне достойная личность, волею судеб поставленная фигляром. С бесноватым Ивашкой спорить не приходилось. Наш же персонаж в век интернета для нас как на ладони.

Особенно забавен эпизод с уточкой. Ну, уточка и уточка, у многих коты, псы, кролики и даже хамелеоны. Но у уточек, оказывается, особа стать.

Видимо, именно утиным пером писал сей "писатель" свой опус. Гусиное перо было бы уместнее, но гусь птица гордая и боевая, чего не скажешь об этом борце с ненавистными

"бендерами".

Р. Р., kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».