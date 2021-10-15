МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз»2
- 15.10.2021, 14:44
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Тест проводили, чтобы вернуть на Землю российский киноэкипаж.
Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей пилотируемого корабля «Союз МС-18», на котором будет возвращаться «киноэкипаж», следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, сообщает «Эхо Москвы».
«Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции — ред.) — потеря ориентации», — сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами космонавт Антон Шкаплеров.
«Это мы тест СУД (система управления движением — ред.) номер 2 (корабля «Союз МС-18» — ред.) проводили», — ответил специалист.
На корабле «Союз» перед возвращением на Землю обычно проводится тест СУД с включением двигателей.
Двигатели российского сегмента МКС включены для возвращения станции в штатную ориентацию.
На «Союзе МС-18» 17 октября планируется приземление космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд после съемки на МКС первого художественного фильма в космосе.