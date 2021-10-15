«Это как посадить в самолет пять тысяч человек вместо 100»: медики рассказали о проблемах с кислородом в минской больнице 2 15.10.2021, 15:34

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Среди пациентов с COVID-19 становится все больше кислородозависимых.

На этой неделе в одном из телеграм-каналов появилась информация, что в 6-й городской клинической больнице Минска умерла роженица. Возможно, причиной трагедии, сообщалось в посте, стали перебои с кислородом. Однако практически все источники, с которыми нам удалось пообщаться, эти события не связывают. При этом все они подтвердили: в медучреждении есть проблемы с подачей кислорода, пишет zerkalo.io.

То, что в начале недели в больнице умерла роженица, нам подтвердили несколько несвязанных между собой источников. Знакомая семьи рассказала, что женщину доставили в Минск из районной больницы. Ребенка удалось спасти. Причина трагедии неизвестна. Сказать, что горе могло произойти из-за проблем с подачей кислорода, практически все медики, с которыми нам удалось пообщаться, не берутся.

— Роженица находилась в реанимации роддома, не слышала, чтобы у них были перебои, — рассказала нам одна из медиков и уточнила. — Проблемы были в корпусе терапии.

По словам знакомой семьи, родные женщины также называют другую причину смерти.

В то же время, пока готовился текст, сразу несколько медиков сообщили: проблемы с подачей кислорода в «шестерке» случаются. Сбои стали чувствовать с конца сентября, рассказала одна из медиков. Проблема, по сообщениям нескольких источников, затронула терапевтический корпус. Последний сбой, отмечает один из врачей, произошел в ночь с понедельника на вторник.

— У нас пациенты с коронавирусом есть в корпусе роддома (в том числе, беременные и роженицы), в корпусе «травмы», но больше всего их в терапии. Весь корпус работает на COVID-19, поэтому здесь самая большая нагрузка на кислородную систему, — описывает ситуацию собеседник и отмечает, что с конца сентября нагрузка на отделения, где лежат люди с COVID-19, увеличилась на 30−40 процентов. — Серьезная доля пациентов болеет тяжело. Все больше кислородозависимых.

В итоге, продолжает медик, кислородная система работает на пределе возможностей — и могут возникать перебои.

— Кислородную систему в корпус терапии внедряли лет десять назад. Она не была рассчитана на такое количество пациентов. Нужно отдать должное руководству, когда в ноябре-декабре 2020-го был огромный подъем заболеваемости, и стало понятно, что система трещит по швам, ее ремонтировали, — описывает ситуацию медик и просто объясняет, как работает система. — Кислород в корпус подается под максимальным давлением. Дальше он распределяется на кислородные точки. Чем больше точек работает, тем сильнее нагрузка на систему и, соответственно, меньше давление в ней. А значит, пациенты получают меньше кислорода. При низком давлении аппараты ИВЛ могут вообще не работать.

— Как такие перебои влияют на здоровье пациентов?

— Сбой в подаче кислорода провоцирует ухудшение течения болезни. Если человека удается стабилизировать, то это очень хорошо. Но так случается не всегда. Для пациентов на ИВЛ ситуация с перебоями может быть летальной. Стоит учесть, что летальный исход после такой ситуации может наступить не сразу, а, например, через несколько часов, и даже через несколько дней, — говорит медик. — Я не знаю, какой продолжительности были перебои сейчас и привели ли они к гибели людей (другой источник сообщает: летальные исходы в связи с проблемами в подаче кислорода были. — Прим. ред.).

— Как на ситуацию с перебоями реагирует руководство больницы?

— В начале октября, когда давление в системе было критически низким, руководство приезжало даже в выходной. Пытались сделать хоть что-то. Через пару дней была попытка еще одного ремонта, давление поднялось, но всего на несколько дней, — говорит медик.

«Проблема с кислородом могла возникнуть из-за того, что кислородная станция плохо отапливалась»

По словам еще одного собеседника, причина перебоев с кислородом, которая возникла на прошлой неделе, так же была связана с «низким давлением в системе».

— Поэтому часть пациентов, которым требовался ИВЛ, перевели в реанимацию другого корпуса. По словам коллег, тогда произошел один или два летальных исхода. Это случилось из-за сбоев [в работе] аппаратов ИВЛ, — говорит собеседник.

— Объясните, пожалуйста.

— Электроника рассчитана на работу от достаточного давления кислородной системы. Давления не хватает, и аппарат «зависает», — поясняет собеседник и при этом отмечает: руководство больницы делает все, чтобы решить проблему. — Всю прошлую неделю проводились работы по кислороду. Мастера постоянно ходили, проверяли давление в разных корпусах. Насколько мне известно, чтобы решить проблему, прокладывались дополнительные трубы, но я не инженер, не могу сказать, как это работает.

Еще один наш собеседник также подтверждает: перебои с кислородом начали случаться с конца сентября. Из последнего, говорит, проблема возникла во вторник в 7.20 утра и «затронула всю больницу».

— Утром во вторник минут на 15 по всей больнице упало давление. Умершая роженица, насколько мне известно, тоже находилась под кислородом, — рассказывает медик и делится своим мнением по ситуации. — Проблема могла возникнуть из-за того, что кислородная станция плохо отапливалась, поэтому кислород в трубах подавался медленнее.

Однако никто из его коллег, с которыми мы общались, данную версию не подтвердил. Лишь уточнили: «прошлой зимой в терапевтическом корпусе такое было».

Мы обратились к администрации 6-й больницы с просьбой прокомментировать ситуацию с роженицей и кислородом. В ответ главврач посоветовал обратиться в пресс-службу Минздрава. Об этом же нам сказали и в приемной Комитета по здравоохранению Мингорисполкома. В пресс-службе Минздрава получить комментарий пока не удалось. Как только он появится, мы его опубликуем.

«Сейчас бывают случаи, когда люди попадают в больницу семьями. Один выписывается, а второй — умирает»

И в конце. Большинство медиков, с которыми мы общались, связывают проблемы в подаче кислорода с сильным ростом количества пациентов.

— Я не могу винить в проблемах с кислородом нашу администрацию. Они на все реагируют и пытаются решить вопрос. Другое дело, что это почти невозможно в текущих условиях. Это как пытаться посадить в самолет не сотню пассажиров, а пять тысяч, и удивляться, почему судно потерпело крушение, — эмоционально отвечает медик и говорит, что врачи сейчас тоже работают на пределе возможностей. У некоторых в месяц выходит около 300 рабочих часов. — Теперь бывают случаи, когда люди попадают в больницу семьями. Один выписывается, а второй — умирает, поэтому людям нужно обязательно и немедленно прививаться. Прививать родственников и изолироваться, пока не пройдет две недели после второй дозы вакцины. А потом носить макси и никуда, кроме работы, не ходить. И да, Спутник V — хорошая вакцина. Ей прививались врачи — и все хорошо.

По мнению коллеги медика, решить вопрос с кислородом в «шестерке» может «полное обновление системы», но на данном этапе, продолжает собеседник, это невозможно.

— Значит, надо разгружать больницу, снижать количество пациентов, которые к нам поступают. Это будет происходить, если в Минске откроются еще койки под коронавирус. Но почти все возможности города исчерпаны, — описывает ситуацию медик. — Есть подходы у других стран: оборудовать для лечения пациентов, например, другие пространства. У нас могли бы использовать что-то похожее в решении проблемы.

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